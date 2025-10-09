Ο Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος Ενημέρωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΑΪ

Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος Ενημέρωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΑΪ αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Ζούλας σύμφωνα με ανακοίνωση του σταθμού.

Παράλληλα, διατηρεί τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ νέος Γενικός Διευθυντής ορίζεται ο Βασίλης Κρητικός.«Ενόψει της ριζικής ψηφιακής του αναβάθμισης τόσο στον ενημερωτικό, όσο και στον ψυχαγωγικό του τομέα, ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης, διατηρώντας και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Γενικός Διευθυντής του Ομίλου τοποθετείται ο κ. Βασίλης Κρητικός».