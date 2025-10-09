Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ο Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος Ενημέρωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΑΪ
Διατηρεί τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του σταθμού
Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος Ενημέρωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΑΪ αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Ζούλας σύμφωνα με ανακοίνωση του σταθμού.
Παράλληλα, διατηρεί τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ νέος Γενικός Διευθυντής ορίζεται ο Βασίλης Κρητικός.
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ
«Ενόψει της ριζικής ψηφιακής του αναβάθμισης τόσο στον ενημερωτικό, όσο και στον ψυχαγωγικό του τομέα, ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης, διατηρώντας και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Γενικός Διευθυντής του Ομίλου τοποθετείται ο κ. Βασίλης Κρητικός».
