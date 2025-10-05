Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης παντρεύονται σήμερα και βαφτίζουν τον γιο τους
Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης παντρεύονται σήμερα και βαφτίζουν τον γιο τους
Ο γιος τους θα πάρει το όνομα Γεράσιμος, όπως ο πατέρας του τραγουδιστή
Στην τελική ευθεία για τον γάμο και τη βάφτιση του γιου τους βρίσκονται η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης. Τα δύο μυστήρια θα τελεστούν σήμερα, 5 Οκτωβρίου, σε κτήμα στο Κορωπί, με καλεσμένους από τον καλλιτεχνικό και φιλικό κύκλο του ζευγαριού.
Όπως είχε αποκαλύψει η Ανδρομαχη: «Θα κάνουμε γαμο-βάπτιση στις 5 Οκτωβρίου σε κτήμα. Θα μας παντρέψουν κολλητοί μας φίλοι και θα βαπτίσουν τον μικρό πάλι κολλητοί μας φίλοι. Ο μικρός θα βαπτιστεί Γεράσιμος, αφού έτσι λένε τον μπαμπά του Γιώργου».
Σε Instagram story που αναδημοσίευσε ο Γιώργος Λιβάνης στο προφίλ του λίγες ώρες πριν από τον γάμο του, δήλωσε έτοιμος για το μυστήριο. Συγκεκριμένα, είπε ενώ ήταν στο καμαρίνι του με τον Πέτρο Ιακωβίδη να βρίσκεται δίπλα του: «Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα έχω δικούς μου ανθρώπους και αγαπημένους. Είμαι φουλ έτοιμος».
Δείτε το βίντεο
Από την πλευρά της η Ανδρομάχη προχώρησε σε μια χιουμοριστική ανάρτηση, κοινοποιώντας ένα βίντεο στο Instagram με μία νύφη, που χόρευε γράφοντας «εγώ σε λίγες ώρες».
Σύμφωνα με την αναγγελία γάμου που δημοσιεύτηκε: «Ο Λιβάνης Γεώργιος – Παναγιώτης του Γερασίμου και της Αθανασίας, το γένος Ζάρα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, και η Δημητροπούλου Ανδρομάχη του Δημητρίου και της Αγγελικής, το γένος Διονυσοπούλου, που γεννήθηκε στο Ζίγκεν της Γερμανίας και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, πρόκειται να τελέσουν τον γάμο τους στο Κορωπί Αττικής».
