Ελένη Κοκκίδου: Θα ήθελα πολύ να ζήσω τη μητρότητα, αλλά είχα προβλήματα και δεν τα κατάφερα
Είχαμε προσπαθήσει να πιάσουμε παιδί, πρόσθεσε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
21 ΣΧΟΛΙΑ
Για τη μητρότητα και το γεγονός ότι δεν κατάφερε να κάνει παιδιά μίλησε Ελένη Κοκκίδου. Η ηθοποιός εξήγησε πως στο παρελθόν, είχε κάνει προσπάθειες να γίνει μητέρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη ζωή και τις προσωπικές της επιλογές. Αρχικά, αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική της πορεία, τονίζοντας πως η βάση της είναι το θέατρο, ενώ η τηλεόραση της έδωσε πολύτιμες εμπειρίες: «Η ζωή είναι εμπειρίες, δεν πρέπει ποτέ να κακολογούμε κάτι, ούτε να το σνομπάρουμε».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε τον λόγο που δεν δημιούργησε δική της οικογένεια: «Δεν θα παντρευόμουν, ούτε θα έκανα παιδιά με κάποιον απλά και μόνο επειδή είναι καλός άνθρωπος, χωρίς να τον έχω αγαπήσει. Εννοείται ότι έχω αγαπήσει, είχαμε προσπαθήσει να πιάσουμε παιδί και εγώ είχα προβλήματα και δεν τα κατάφερα».

Πρόσθεσε επιπλέον, πως θα ήθελε πολύ να βιώσει τη μητρότητα. «Επειδή η γυναίκα είναι φτιαγμένη έτσι, το σώμα της και η βιολογία της, είναι ένας μικρός θεός όταν μένει έγκυος και όταν θηλάζει ένα παιδί. Θα ήθελα πολύ να ζήσω τη μητρότητα, δεν πειράζει όμως», σημείωσε.


Ειδήσεις σήμερα:

Σε shutdown οι ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2018 - Τι σημαίνει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, ποιες υπηρεσίες επηρεάζει

Επί 12 ώρες προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τον 53χρονο στη Λάρισα - Πώς έγινε η τραγωδία, τι έψαχνε στη σπηλιά

Η νέα φωτογραφία με μπικίνι της Χάλι Μπέρι που συζητήθηκε και το τατουάζ που έκρυψε
Ιωάννα Μαρίνου
21 ΣΧΟΛΙΑ

