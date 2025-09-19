Χάρης Βαρθακούρης για τις κόρες του: Έχω εν γνώσει τους πρόσβαση στα κινητά τους
Σαφώς έχουν και φλερτ, σχολίασε ο τραγουδιστής
Στη σχέση με τις κόρες του αναφέρθηκε ο Χάρης Βαρθακούρης, δηλώνοντας πως εν γνώσει τους έχει πρόσβαση στα κινητά τους, ενώ πρόσθεσε ότι διατηρούν ιδιωτικούς λογαριασμούς στα social media.
Ο τραγουδιστής μίλησε για την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών του στον ψηφιακό κόσμο, εξηγώντας ότι γνωρίζει ακόμα και πόσο χρόνο περνούν στο κινητό τους τηλέφωνο. Σε συνέντευξή του στο «Πρωινό», που προβλήθηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, εξήγησε ότι υπάρχει μια μορφή «αστυνόμευσης» στη σχέση τους, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι γνωρίζει για τα φλερτ τους.
Όπως είπε: «Έχουν social media αλλά έχουν ιδιωτικούς λογαριασμούς. Έχω πρόσβαση στα κινητά τους, εν γνώσει τους, έχω πρόσβαση ακόμη και στον χρόνο που ξοδεύουν στο κινητό. Υπάρχει μια αστυνόμευση. Φλερτ σαφώς και υπάρχουν. Τους ξέρω, 1-2 φορές τους έχω πάει και σπίτι τους, γιατί τις συνοδεύσει κάτω από το σπίτι και είναι αργά και λέω "μην περπατάει το παιδί επτά τετράγωνα" θα κατέβω να τον πάω. Έτσι όμως προσέχω κιόλας και τους γνωρίζω. Ακούω βέβαια συνέχεια και το “κύριε Χάρη” που μου ξενίζει, αλλά τι να κάνω για αυτούς είμαι ο κύριος Χάρης».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Χάρης Βαρθακούρης εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τις δύο κόρες που έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Αντελίνα, χαρακτηρίζοντάς τις «κυρίες, σοβαρές και καλές μαθήτριες»: «Τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν αυτό λέει ο καθένας για τα παιδιά του. Είναι κυρίες, είναι σοβαρές, είναι καλές μαθήτριες. Αν εξαιρέσω λίγο τη μεγάλη που έχει γίνει λίγο πιο απόμακρη, που κι αυτό μπορεί να είναι της ηλικίας, η μικρή που είναι μαλαγάνα και βλέπει ότι ο μπαμπάς έχει ανάγκη από αγκαλιές και φιλιά, μου τα παρέχει εκείνη με το παραπάνω, οπότε είμαι εντάξει».
Δείτε το βίντεο
