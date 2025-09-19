Χάρης Βαρθακούρης για τις κόρες του: Έχω εν γνώσει τους πρόσβαση στα κινητά τους
GALA
Χάρης Βαρθακούρης Κόρη social media

Χάρης Βαρθακούρης για τις κόρες του: Έχω εν γνώσει τους πρόσβαση στα κινητά τους

Σαφώς έχουν και φλερτ, σχολίασε ο τραγουδιστής

Χάρης Βαρθακούρης για τις κόρες του: Έχω εν γνώσει τους πρόσβαση στα κινητά τους
Γεωργία Κοτζιά
9 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σχέση με τις κόρες του αναφέρθηκε ο Χάρης Βαρθακούρης, δηλώνοντας πως εν γνώσει τους έχει πρόσβαση στα κινητά τους, ενώ πρόσθεσε ότι διατηρούν ιδιωτικούς λογαριασμούς στα social media.

Ο τραγουδιστής μίλησε για την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών του στον ψηφιακό κόσμο, εξηγώντας ότι γνωρίζει ακόμα και πόσο χρόνο περνούν στο κινητό τους τηλέφωνο. Σε συνέντευξή του στο «Πρωινό», που προβλήθηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, εξήγησε ότι υπάρχει μια μορφή «αστυνόμευσης» στη σχέση τους, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι γνωρίζει για τα φλερτ τους.

Όπως είπε: «Έχουν social media αλλά έχουν ιδιωτικούς λογαριασμούς. Έχω πρόσβαση στα κινητά τους, εν γνώσει τους, έχω πρόσβαση ακόμη και στον χρόνο που ξοδεύουν στο κινητό. Υπάρχει μια αστυνόμευση. Φλερτ σαφώς και υπάρχουν. Τους ξέρω, 1-2 φορές τους έχω πάει και σπίτι τους, γιατί τις συνοδεύσει κάτω από το σπίτι και είναι αργά και λέω "μην περπατάει το παιδί επτά τετράγωνα" θα κατέβω να τον πάω. Έτσι όμως προσέχω κιόλας και τους γνωρίζω. Ακούω βέβαια συνέχεια και το “κύριε Χάρη” που μου ξενίζει, αλλά τι να κάνω για αυτούς είμαι ο κύριος Χάρης».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, ο Χάρης Βαρθακούρης εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τις δύο κόρες που έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Αντελίνα, χαρακτηρίζοντάς τις «κυρίες, σοβαρές και καλές μαθήτριες»:  «Τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν αυτό λέει ο καθένας για τα παιδιά του. Είναι κυρίες, είναι σοβαρές, είναι καλές μαθήτριες. Αν εξαιρέσω λίγο τη μεγάλη που έχει γίνει λίγο πιο απόμακρη, που κι αυτό μπορεί να είναι της ηλικίας, η μικρή που είναι μαλαγάνα και βλέπει ότι ο μπαμπάς έχει ανάγκη από αγκαλιές και φιλιά, μου τα παρέχει εκείνη με το παραπάνω, οπότε είμαι εντάξει».

Ειδήσεις σήμερα:

Ένταση σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη που δεν έδεσε στη Μήλο λόγω καιρού - Επιβάτες φώναζαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί

Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»
Γεωργία Κοτζιά
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης