Πολίνα Πορίζκοβα για τον πρώην σύζυγό της που έχει φύγει από τη ζωή: Ήταν ένα εγωιστικό είδος αγάπης και για τους δυο μας
Τελικά, αυτό που ήθελα ήταν να αγαπηθώ από κάποιον που έμοιαζε με τους γονείς μου, αναφέρει το μοντέλο για τον Ρικ Οκάσεκ
Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, η Πoλίνα Πορίζκοβα μίλησε ανοιχτά για τον γάμο της με τον αείμνηστο Ρικ Οκάσεκ, περιγράφοντας τη σχέση τους ως μια «εγωιστική ιστορία αγάπης» που, παρά τις δυσκολίες, λειτούργησε «όμορφα». Το διάσημο μοντέλο αναφέρθηκε στα «παιδικά τραύματα» που τους ένωσαν, ενώ δεν δίστασε να αφήσει και μια αιχμή για τον frontman των Cars, ο οποίος πέθανε πριν από έξι χρόνια, σε ηλικία 75 ετών.
«Ήθελα να τον βοηθήσω», έγραψε αρχικά, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομερά προστατευτικό» και πρόσθεσε: «Ήθελα να τον γιατρέψω. Ήθελα να θεραπεύσω το μικρό φοβισμένο αγόρι στην καρδιά του, που ήταν τόσο αποφασισμένος να προστατεύσει, ώστε θωρακίστηκε ακόμα και απέναντί μου».
«Ήθελα να τον κάνω καλύτερο γονιό», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «εκείνος, με τη σειρά του, ήθελε να τον λατρεύει κάποια με δημόσια αξία». Και κατέληξε: «Σήμερα, θα είμαι ευγνώμων για όλα τα χρόνια που αγκαλιαστήκαμε σε μια τέλεια εφαρμογή, όποιοι κι αν ήταν οι λόγοι». Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια φωτογραφία του ζευγαριού, με την Πολίνα Πορίζκοβα να τον αγκαλιάζει χαμογελαστή, ενώ εκείνος στεκόταν με τα χέρια σταυρωμένα.
Οι δυο τους απέκτησαν δύο γιους, τον Τζόναθαν και τον Όλιβερ. Χώρισαν το 2017, με την είδηση να γίνεται γνωστή το 2018. «Η οικογένειά μας ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα καλοφτιαγμένο αυτοκίνητο», είχε πει τότε. «Όταν οι τέσσερις μας είμαστε μαζί, μπορούμε να πάμε όπου μας πάει ο δρόμος. Αλλά σε ένα ποδήλατο, εγώ και ο σύζυγός μου δεν κάνουμε πλέον πετάλι με συγχρονισμό. Οπότε, αφήνουμε το ποδήλατο».
Έναν χρόνο αργότερα, ο Ρικ Οκάσεκ πέθανε από καρδιακή νόσο. Η εν διαστάσει σύζυγός του τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική δήλωση: «Τον βρήκα να κοιμάται όταν του έφερα τον καφέ του το πρωί της Κυριακής. Άγγιξα το μάγουλό του για να τον ξυπνήσω. Ήταν τότε που συνειδητοποίησα ότι μέσα στη νύχτα είχε φύγει ειρηνικά».
Η Πολίνα Πορίζκοβα, που τον φρόντιζε μετά από χειρουργείο που είχε κάνει, αποκάλυψε αργότερα ότι αποκλείστηκε από τη διαθήκη του, καθώς εκείνος ισχυρίστηκε πως τον είχε «εγκαταλείψει». Η ίδια χαρακτήρισε την απόφαση «άδικη» και το 2021 είπε στο Extra ότι προσπαθούσε ακόμα «να συμβιβαστεί» με εκείνη την «τραυματική» εμπειρία. Την ίδια χρονιά, σε συνέντευξή της στο podcast Conversation with Amanda de Cadenet, έκανε λόγο για «προδοσία»: «Δεν έχω τρόπο να ξέρω τι τον ώθησε να το κάνει», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της ως «την ψυχική και συναισθηματική του φροντίστρια».
Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι ο Ρικ Οκάσεκ δεν ήθελε να «κάνει τίποτα» ή να «πηγαίνει πουθενά» και της υπαγόρευε «πώς να ντύνεται». Τα επόμενα χρόνια προχώρησε στη ζωή της, έχοντας μια σύντομη σχέση με τον Άαρον Σόρκιν, πριν γνωρίσει τον Τζεφ Γκρίνσταϊν, με τον οποίο είναι ζευγάρι από το 2023. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον περασμένο Ιούλιο.
