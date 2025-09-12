Γέννησε η Σίρσα Ρόναν - Ο Τζακ Λόουντεν και η σύζυγός του έγιναν γονείς για πρώτη φορά
GALA
Σίρσα Ρόναν Τζακ Λόουντεν Γέννησε

Γέννησε η Σίρσα Ρόναν - Ο Τζακ Λόουντεν και η σύζυγός του έγιναν γονείς για πρώτη φορά

Οι δύο ηθοποιοί εντοπίστηκαν να κάνουν βόλτα στο Λονδίνο με το νεογέννητο παιδί τους

Γέννησε η Σίρσα Ρόναν - Ο Τζακ Λόουντεν και η σύζυγός του έγιναν γονείς για πρώτη φορά
Ελένη Μήτση
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Σίρσα Ρόναν έφερε στη ζωή το πρώτο της παιδί με τον Τζακ Λόουντεν.

Η ηθοποιός  και ο σύζυγός της εντοπίστηκαν να κάνουν βόλτα στο Λονδίνο με ένα καρότσι, ενώ είχαν όλη την προσοχή τους στο νεογέννητο μωρό τους, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από την «Daily Mail».

Δείτε τις φωτογραφίες

 Η Σίρσα Ρόναν αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της τον Μάιο σε μια επίδειξη μόδας Louis Vuitton, στη Γαλλία, όταν εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Εδιμβούργο τον Ιούλιο του 2024. Η Ιρλανδή ηθοποιός και ο Σκωτσέζος ηθοποιός γνωρίζονται από το 2018, όταν συμμετείχαν και οι δύο στην ταινία «Mary Queen of Scots».

Τότε, ο Λόουντεν είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τη συνεργασία τους, στο πλαίσιο των γυρισμάτων του φιλμ, στο οποίο η Ρόναν υποδύθηκε τη Μαίρη Στούαρτ, ενώ ο Λόουντεν έπαιξε τον δεύτερο σύζυγό της, Χένρι Ντάρνλεϊ. «Ήταν εξαιρετικό να δουλεύω με τη Σίρσα » είχε πει χαρακτηριστικά.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico

Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο

Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Ελένη Μήτση
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης