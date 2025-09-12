Γέννησε η Σίρσα Ρόναν - Ο Τζακ Λόουντεν και η σύζυγός του έγιναν γονείς για πρώτη φορά
Οι δύο ηθοποιοί εντοπίστηκαν να κάνουν βόλτα στο Λονδίνο με το νεογέννητο παιδί τους
Η Σίρσα Ρόναν έφερε στη ζωή το πρώτο της παιδί με τον Τζακ Λόουντεν.
Η ηθοποιός και ο σύζυγός της εντοπίστηκαν να κάνουν βόλτα στο Λονδίνο με ένα καρότσι, ενώ είχαν όλη την προσοχή τους στο νεογέννητο μωρό τους, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από την «Daily Mail».
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Εδιμβούργο τον Ιούλιο του 2024. Η Ιρλανδή ηθοποιός και ο Σκωτσέζος ηθοποιός γνωρίζονται από το 2018, όταν συμμετείχαν και οι δύο στην ταινία «Mary Queen of Scots».
Τότε, ο Λόουντεν είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τη συνεργασία τους, στο πλαίσιο των γυρισμάτων του φιλμ, στο οποίο η Ρόναν υποδύθηκε τη Μαίρη Στούαρτ, ενώ ο Λόουντεν έπαιξε τον δεύτερο σύζυγό της, Χένρι Ντάρνλεϊ. «Ήταν εξαιρετικό να δουλεύω με τη Σίρσα » είχε πει χαρακτηριστικά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Σίρσα Ρόναν αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της τον Μάιο σε μια επίδειξη μόδας Louis Vuitton, στη Γαλλία, όταν εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά.
PICTURED: Saoirse Ronan and her husband Jack Lowden put on a loved-up display as they're seen with their new baby for the first time after it was revealed the actress had given birth https://t.co/ljdemScHYc— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 11, 2025
