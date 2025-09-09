Ο Γιάννης Πλούταρχος ρώτησε την κόρη του, Κατερίνα Κακοσαίου εάν σχεδιάζει να παντρευτεί: «Από τα sites το έμαθα, αλήθεια είναι;»
Τελευταία, κυκλοφορούν δημοσιεύματα που θέλουν την κόρη του τραγουδιστή να προχωράει σε γάμο
Με χιούμορ σχολίασε ο Γιάννης Πλούταρχος τα πρόσφατα δημοσιεύματα που θέλουν την κόρη του, Κατερίνα Κακοσαίου να προχωράει σε γάμο. Στη χθεσινή συναυλία του και ενώ βρίσκονταν και οι δύο στη σκηνή, ο τραγουδιστής τη ρώτησε μπροστά στους θεατές, εάν αληθεύει η είδηση.
Το βράδυ της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πλούταρχος εμφανίστηκε στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας μαζί με τα παιδιά του, Γιώργο και Κατερίνα Κακοσαίου.
Τη στιγμή λοιπόν, που η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή, ο πατέρας της την καλωσόρισε λέγοντας: «Βρε την Κατερίνα, καλώς την, που ’σαι κόρη;» και στη συνέχεια σχολίασε: «Έμαθα ότι παντρεύεται. Από τα sites το έμαθα. Αλήθεια τώρα;».
Τόσο ο Γιάννης Πλούταρχος, όσο και ο γιος του ξέσπασαν σε γέλια με την Κατερίνα Κακοσαίου να διαψεύδει τις φήμες, πως δηλαδή ετοιμάζεται να παντρευτεί, δηλώνοντας: «Όχι, να μην ραφτείς ακόμα».
