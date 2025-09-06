Γιώργος Καπουτζίδης: Η αφιέρωση στον σύντροφό του - «Υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το "για πάντα"»
Αν κι έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του, ο ηθοποιός και σεναριογράφος σπάνια μοιράζεται λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής
Ένα τραγούδι αφιέρωσε δημόσια στον σύντροφό του ο Γιώργος Καπουτζίδης το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, κατά την εμφάνισή του στο Θέατρο Άλσος και στην «Ταράτσα του Φοίβου». Παρά το γεγονός ότι έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του στο παρελθόν, ο ηθοποιός και σεναριογράφος σπάνια μοιράζεται λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής.
Αυτή τη φορά όμως, φάνηκε αποφασισμένος να μιλήσει για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό του, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Η κίνηση αυτή αποκάλυψε μια πιο προσωπική και τρυφερή πλευρά του, που οι θεατές σπάνια έχουν την ευκαιρία να δουν.
Μιλώντας στους θεατές, ο Γιώργος Καπουτζίδης δήλωσε συγκινημένος: «Αυτή την περίοδο, υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το για πάντα. Και στα 53 που είμαι, το για πάντα δεν είναι τόσο πολύ… Το έχω φάει το μισό και μένει λίγο… Μην το πείτε στον Μπιμπίλα ότι είπα τέτοιο πράγμα, ετοιμάζει τα ποσταρίσματα! Οπότε, θα πω αυτό το τραγούδι, θα του το τραγουδήσω, δεν είναι εδώ, μην ψάχνετε τραπέζια, με την ελπίδα και με την πίστη ότι θα μπορώ να του το τραγουδάω για πάντα».
