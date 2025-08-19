Νίκολας Κέιτζ: «Υπήρξα στόχος πολλών παρεξηγήσεων σε όλη μου τη ζωή», δήλωσε ο γιος του λίγο καιρό μετά την επίθεση στη μητέρα του
Με έχει δυναμώσει, πρόσθεσε για την υπόθεση που τον έφερε στο επίκεντρο της δημοσιότητας
Ο Γουέστον Κόπολα Κέιτζ, γιος του Νίκολας Κέιτζ, μίλησε για την υπόθεση που τον έφερε στο επίκεντρο πέρυσι, όταν βρέθηκε κατηγορούμενος για επίθεση στη μητέρα του, Κρίστινα Φούλτον, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ του, που θα αποκαλύπτει πτυχές της παιδικής του ηλικίας.
Σε δηλώσεις του στη DailyMail, κατά τη διάρκεια του OPTIX Film Series στο Λας Βέγκας, ο 34χρονος ηθοποιός ανέφερε: «Με έχει δυναμώσει. Το μόνο που μπορώ να προσφέρω είναι ριζοσπαστική συγχώρεση. Σίγουρα υπήρξα στόχος πολλών παρεξηγήσεων σε όλη μου τη ζωή, αλλά ξέρω ότι αυτό συμβαίνει μόνο σε ανθρώπους που το κάλεσμα τους τρομάζει τους άλλους». Ο Γουέστον Κέιτζ στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι το ντοκιμαντέρ του, με προσωρινό τίτλο «Beast of God», θα εξερευνά την «ιστορία της παιδικής του ηλικίας».
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι έχει αφαιρέσει από τη ζωή του ανθρώπους που «έπρεπε να εξαλειφθούν», εξηγώντας ότι «μόλις συμβεί αυτό, είναι καλύτερο από το να εξαλείφεις άλλες κακές συνήθειες».
Ο γιος του Νίκολας Κέιτζ που αντιμετωπίζει «ψυχιατρική διαταραχή», είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2024 για επίθεση στη μητέρα του, μετά την καταγγελία ότι τον Απρίλιο είχε επιτεθεί στην Κρίστινα Φούλτον στο διαμέρισμά του. Η ηθοποιός κατήγγειλε ότι ο γιος της «παραλίγο να την σκοτώσει», ισχυριζόμενη ότι την έσυρε από τα μαλλιά και προσπάθησε να τη στραγγαλίσει.
«Μου έβαλε τον αντίχειρα στην κόγχη του ματιού μου. Ο πόνος ήταν αφόρητος. Η όρασή μου σκοτείνιασε. Έχασα τις αισθήσεις μου», δήλωσε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένας φίλος του επενέβη για να σταματήσει την επίθεση.
Ο γιος της, που δήλωσε αθώος, απέφυγε τη φυλάκιση και βρέθηκε σε πρόγραμμα ψυχικής υγείας διάρκειας δύο ετών, αφού ο δικαστής έκρινε ότι είχε υποστεί «ψυχική κρίση». Ο δικηγόρος του, Μάικλ Α. Γκόλντσταϊν, είχε δηλώσει στο People ότι «εκτιμά ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη τις συνεχιζόμενες και υπεύθυνες προσπάθειες αποκατάστασής του και ενέκρινε το πρόγραμμα ψυχικής υγείας».
Ο Γουέστον Κέιτζ γεννήθηκε το 1990 από τη σχέση του Νίκολας Κέιτζ με την Κρίστινα Φούλτον, οι οποίοι ήταν ζευγάρι από το 1988 έως το 1991.
Nicolas Cage’s son Weston claims he’s a ‘target for a lot of misconception’ 1 year after allegedly attacking his mom https://t.co/9pFFSdAoeN pic.twitter.com/LpwW9uYgVg— Page Six (@PageSix) August 19, 2025
