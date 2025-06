Culture Club: Νέο ντοκιμαντέρ για το συγκρότημα έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα

Κλείσιμο

Ένα συναρπαστικό ντοκιμαντέρ για τους θρυλικούςέκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα, σκιαγραφώντας με χιούμορ, συναίσθημα και ειλικρίνεια τη θριαμβευτική και ταραχώδη πορεία του συγκροτήματος που στιγμάτισε τα '80s με την ποπ αισθητική και την ριζοσπαστική του ταυτότητα.Τοσε σκηνοθεσία της Άλισον Έλγουντ, γνωστής για τα ντοκιμαντέρ της για τις Go-Go's και τη Σίντι Λόπερ, παρουσιάζει και τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος, εστιάζοντας στον δυναμισμό, το χάος και τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που καθόρισε την πορεία τους. Παρά την απουσία του Boy George από την πρεμιέρα, οι συνιδρυτές Μάικ Κρεγκ (μπάσο) και Ρόι Χέι (κιθάρα) βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη, για να τιμήσουν την ιστορία του σχήματος που γνώρισε παγκόσμια φήμη με τα εμβληματικά «Do You Really Want to Hurt Me» και «Karma Chameleon».Η αφήγηση δεν μένει μόνο στις μουσικές επιτυχίες, αλλά διεισδύει βαθύτερα στις εντάσεις, τους έρωτες, τις ρήξεις και την αναζήτηση ταυτότητας που σημάδεψαν το συγκρότημα. «Είναι μια ιστορία αγάπης, για τη στοργή που υπήρχε πάντα πίσω από το δράμα, την απογοήτευση και την ένταση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη περιγραφή του ντοκιμαντέρ.Μετά την προβολή στο Μανχάταν, ο Χέι ανέφερε πως η νέα ταινία «τους αιχμαλώτισε όπως ποτέ άλλοτε». Θυμήθηκε παλαιότερη προσπάθεια ντοκιμαντέρ από φίλο του George, η οποία, όπως είπε, «κατέληξε σαν επεισόδιο των Kardashians», αναφερόμενος στο From Karma to Calamity του BBC4 το 2015. Σε αντίθεση, το νέο φιλμ της Έλγουντ επιχειρεί μια βαθύτερη ματιά.Ο Κρεγκ από την πλευρά του υπογράμμισε τον καταλυτικό ρόλο της πληθωρικής προσωπικότητας του Boy George στην επιτυχία τους, σημειώνοντας ότι «πουλήσαμε πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως». Παράλληλα, μίλησε για τη σημασία της διαφορετικότητας στη σύνθεση του γκρουπ: έναν ομοφυλόφιλο frontman, έναν Εβραίο πανκ ντράμερ (Τζον Μος), έναν μαύρο μπασίστα με τζαμαϊκανές ρίζες και έναν λευκό κιθαρίστα από το Έσσεξ. «Για πολλά παιδιά που δεν ένιωθαν πως ανήκουν κάπου, οι Culture Club έγιναν το σπίτι τους. Μιλήσαμε για όσους η κοινωνία είχε απορρίψει», είπε με έμφαση.Η Έλγουντ, σε συνεντεύξεις της, σημείωσε πως τα εμπόδια που αντιμετώπισε ο George, γεννημένος Τζορτζ Άλαν Ο'Ντάουντ, στις δεκαετίες του '80 και '90, συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την LGBTQ κοινότητα μέχρι και σήμερα. Το φιλμ περιλαμβάνει και σπάνιο υλικό από τον ντράμερ Τζον Μος και την εποχή του με τους The Clash, προσφέροντας πλούσιο αρχειακό υπόβαθρο.Οι Culture Club διαλύθηκαν το 1986 λόγω του εθισμού του George στα ναρκωτικά, έπειτα από την κυκλοφορία του άλμπουμ From Luxury to Heartache. Επανενώθηκαν το 1998 και εκ νέου το 2011, συνεχίζοντας ως σήμερα, αν και χωρίς τον Τζον Μος, ο οποίος αποχώρησε το 2018 και μήνυσε το συγκρότημα για απώλεια εσόδων. Η διαμάχη έκλεισε εξωδικαστικά το 2023, με ποσό που φέρεται να έφτασε τις 1,75 εκατομμύρια λίρες.«Ήταν ένα αληθινό ταξίδι», είπε συγκινημένος ο Χέι. «Δεν περίμενα να με αγγίξει τόσο βαθιά… Είναι σαπουνόπερα, ναι, αλλά είναι κάτι ξεχωριστό. Αυτοί οι τύποι είναι σαν αδέρφια μου».