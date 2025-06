Τζόναθαν Τζος: Νεκρός από πυροβολισμούς ο 59χρονος ηθοποιός του «King of the Hill»

Τζος

Νεκρός από πυροβολισμούς βρέθηκε την Κυριακή 1 Ιουνίου στο Σαν Αντόνιο του Τέξας ο 59χρονος Τζόναθαν Τζος , γνωστός για τη συμμετοχή του στη σειρά κινουμένων σχεδίων «», με την αστυνομία να ανακοινώνει ότι εντοπίστηκε τραυματισμένος κοντά σε δρόμο και να επιβεβαιώνει πως οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες.Οι Aρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον βασικό ύποπτο, τον 56χρονο Άλβαρεζ Σεχάμ, ο οποίος είχε διαφύγει από το σημείο με όχημα. Σύμφωνα με τις Aρχές, ο δράστης ήταν γείτονας τουκαι ήδη κρατείται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.Ο εκλιπών έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τον ρόλο του ως John Redcorn στο «King of the Hill» τον οποίο ανέλαβε από την τρίτη σεζόν, μετά τον θάνατο του αρχικού ηθοποιού Βίκτορ Άρον, το 1996. Ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψει στον ρόλο για την πολυαναμενόμενη αναβίωση της σειράς στο Hulu, η οποία θα κάνει πρεμιέρα τον Αύγουστο και ήδη έχει ξεκινήσει ηχογραφήσεις.Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του, είχε ανεβάσει βίντεο στο Instagram μιλώντας ενθουσιασμένος για την επιστροφή της σειράς, ενώ βρισκόταν στο Όστιν του Τέξας. Την εβδομάδα πριν φύγει από τη ζωή, συμμετείχε στο ATX TV Festival, παρακολουθώντας ένα πάνελ για την αναβίωση της σειράς, μαζί με άλλους συντελεστές όπως η Πάμελα Άντλον, η Λόρεν Τομ και ο σεναριογράφος Σαλαντίν Κ. Πάτερσον.Πέρα από τη συμμετοχή του στο «King of the Hill», ο Τζος είχε εμφανιστεί σε πολλές ακόμα παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι σειρές «Parks and Recreation» (ως Chief Ken Hotate), «Tulsa King», «Ray Donovan», και οι ταινίες «True Grit» και «The Magnificent Seven».