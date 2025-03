Tom Jones: 10 αξέχαστες συνεργασίες με μεγάλους σταρ

Κλείσιμο

Με πολλούς από αυτούς βρέθηκε με αφορμή το προσωπικό του τηλεοπτικό show που παιζόταν για χρόνια στην τηλεόραση, μέσα από το οποίο του δόθηκε η ευκαιρία να τραγουδήσει πλάι σε θρύλους όπως ο Ray Charles, η Ella Fitzgerald, o Stevie Wonder, η Aretha Franklin και πολλοί άλλοι.Με αφορμή την επερχόμενη πρώτη του ζωντανή εμφάνιση στην Αθήνα, στο θέατρο Λυκαβηττού στις 21 Ιουνίου, ξαναθυμόμαστε μερικές ανεπανάληπτες συνεργασίες του με κορυφαίους τραγουδιστές.Μια εκρηκτική συνεργασία του Tom Jones και της Janis Joplin από το 1969 και το τηλεοπτικό του show. Ενέργεια μεγατόνων!Οταν μοιράζονται τη σκηνή δύο larger than life προσωπικότητες όπως ο Tom Jones και η Cher, αυτό που καταγράφει η κάμερα και τα μικρόφωνα είναι καθαρή μαγεία.Δύο σπουδαίες φωνές μαζί: Tom Jones και Tina Turner τα δίνουν όλα σε κοινή τους εμφάνιση το 1978.Tο Kiss του Prince το είχε τραγουδήσει επιτυχημένα και ο Tom Jones παρέα με τους Art of Noise το 1988. Το τραγούδησε όμως και με τον Ed Sheeran πολλά χρόνια αργότερα, φρεσκάροντας το για τις νεότερες γενιές.