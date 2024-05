Σύμφωνα με τις πληροφορίες του πρακτορείου, ο πρώην πυγμάχος πονούσε τόσο, που το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας απηύθυνε έκκληση σε όποιον επαγγελματία υγείας βρίσκονταν στο αεροπλάνο να πάει κοντά του.

#MikeTyson is recovering from an ulcer flare-up he suffered while flying cross-country -- and it was so bad, airline staff had to put out the call for any medical professionals on the plane to come forward.



