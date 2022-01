H νέα ταινία «Batman» θα έχει διάρκεια 2 ώρες και 47 λεπτά

Οι θαυμαστές των superhero ταινιών θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν σχεδόν τρεις ώρες στην Γκόθαμ Σίτυ με τον Σκοτεινό ιππότη.

Ο Πάτινσον πρωταγωνιστεί δίπλα στη σαγηνευτική Ζόε Κράβιτζ ως Catwoman, στον αγνώριστο άρχοντα του εγκλήματος Κόλιν Φάρελ ως Penguin, στον Άντι Σέρκις ως μπάτλερ του Batman Alfred Pennyworth, στον Τζον Τορτούρο, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Τζέιμι Λόσον και στον Τζέφρι Ράιτ ως τον αρχηγό της αστυνομίας της Gotham City, Τζέιμς Γκόρντον.

Τοσηματοδοτεί την πρώτη ταινία του Ριβς μετά το «Πλανήτης των πιθήκων: Η σύγκρουση (War for the Planet of the Apes)» το 2017. Ο σκηνοθέτης έγραψε το σενάριο μαζί με τον Πίτερ Κρεγκ.Η πρεμιέρα της ταινίας στις οθόνες των κινηματογράφων (ΗΠΑ), είναι προγραμματισμένη για τις 4 Μαρτίου 2022.