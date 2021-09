Σίντι Κρόφορντ: Πόζαρε ξανά με τζιν σορτσάκι για την «αναπαράσταση» της διάσημης διαφήμισης της Pepsi του 1992

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εντυπωσιακή παραμένει στα 55 της χρόνια η, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από πρόσφατη φωτογράφιση στην οποία συμμετείχε, όπου «αναβιώνει» το εμβληματικό look της από τητων αρχών της δεκαετίας του '90.Φορώντας κοντό τζιν σορτσάκι, λευκό εφαρμοστό κορμάκι και κόκκινες γόβες, η καλλονή πόζαρε στον φακό του, σε ένα πρότζεκτ εμπνευσμένο από τη πασίγνωστηγια το δημοφιλές αναψυκτικό.Σύμφωνα με την αμερικανική Sun, το σκηνικό της φωτογράφισης ήταν το ίδιο με την τοποθεσία όπου είχε γυριστεί το spot της Pepsi το 1992: τοστη Σάντα Κλαρίτα της Καλιφόρνια.Στον λογαριασμό της στο Instagram η εντυπωσιακή Κρόφορντ εξήγησε ότι σκοπός του συγκεκριμένου πρότζεκτ ήταν η συγκέντρωση χρημάτων για το νοσοκομείο παίδωνστο Μάντισον του Γουισκόνσιν, όπου ο αδελφός της είχε υποβληθεί σε θεραπεία για. Υπενθυμίζεται ότι το μοντέλο έχασε τον μικρότερο αδελφό της Τζέφρι από τη συγκεκριμένη νόσο όταν το αγοράκι ήταν μόλις 3 ετών.«Είναι πάντα απολαυστικό και συναρπαστικό να συνεργάζομαι με τον φίλο μου Ντέιβιντ Γιάροου... ακόμα περισσότερο όταν γίνεται για καλό σκοπό», γράφει η 55χρονη στην ανάρτησή της στο Instagram.«Επιστρέψαμε στο αυθεντικό Halfway House από τη διάσημη διαφήμιση της Pepsi που έκανα το 1992 για να αναπαραστήσουμε τη σκηνή (σε εκδοχή Ντ. Γιάροου) ελπίζοντας να συγκεντρώσουμε χρήματα για το American Family Children's Hospital στο Μάντισον, όπου ο αδελφός μου είχε υποβληθεί σε θεραπεία για λευχαιμία».Μία από τις «πινελιές» που πρόσθεσε ο διακεκριμένος φωτογράφος, εμπλουτίζοντας το σκηνικό της διαφήμισης, ήτανπου βρίσκονται στο κάμπριο αυτοκίνητο πίσω από την Κρόφορντ, καθώς εκείνη απολαμβάνει το αναψυκτικό της.«Ως τώρα, με τη βοήθεια του δικτύου γκαλερί του Ντέιβιντ ανά την υφήλιο... έχουμε ήδη συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο δολάρια για αυτόν τον σκοπό», συμπληρώνει το μοντέλο, ευχαριστώντας την ομάδα που βοήθησε στην αναδημιουργία του look της, συμπεριλαμβανομένου του hair stylistπου είχε επιμεληθεί τα μαλλιά της και το 1992.Υπενθυμίζεται ότι η διαφήμιση της Pepsi από το 1992 έδειχνε το μοντέλο να καταφθάνει στο βενζινάδικο με μιακαι να αγοράζει ένα κουτάκι αναψυκτικού από το μηχάνημα αυτόματης πώλησης για να ξεδιψάσει. Δύο μικρά αγόρια στην απέναντι πλευρά του δρόμου την κοιτάζουν αποσβολωμένα, και το ένα από αυτά εκφράζει τον θαυμασμό του για την τότε καινούργια συσκευασία της Pepsi.Η ανάρτηση της Κρόφοντ συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες like μέσα σε μια μέρα, με πολλές σελέμπριτι φίλες της να σπεύδουν να τη συγχαρούν για την πρωτοβουλία και να εκφράσουν τον θαυμασμό τους. «Cool από όλες τις απόψεις» έγραψε εντυπωσιασμένη η, ενώ ηχαρακτήρισε τη φίλη της «πραγματικά πανέμορφη».Η Σίντι Κρόφορντ είναι παντρεμένη με τον Ράντι Γκέρμπερ, 59 ετών, από το 1998. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον 22χρονο Πρίσλεϊ και την, που επίσης ασχολούνται με το μόντελινγκ.