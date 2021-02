House of Fame La Academia: Απόψε το 1ο live concert του νέου μουσικού reality του ΣΚΑΪ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη House of Fame (@grhouseoffame)





Σήμεραστιςστοντο House of Fame La Academia παρουσιάζει το πρώτο τουμε παρουσιάστρια την εκρηκτικήκαι μία all star κριτική επιτροπή. Ο, η, οκαι οείναι εκείνοι που θα αξιολογήσουν με την εμπειρία και τον μοναδικό τους τρόπο τις εμφανίσεις των σπουδαστών.Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στις προδιαγραφές διεθνών σόου, οιτης Ακαδημίας θα κληθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να κερδίσουν τους κριτές και το τηλεοπτικό κοινό προκειμένου να εξασφαλίσουν την παραμονή τους.του live concert θα γίνει με την εμφάνιση των 8 σπουδαστών μαζί με την εκθαμβωτική Ελένη Φουρέιρα σε ένααπό:Στη συνέχεια οι σπουδαστές θα ερμηνεύσουν στη σκηνή του House of Fame La Academia το τραγούδι πάνω στο οποίο έχουν δουλέψει με τους καθηγητές τους. Σε ζωντανή σύνδεση με την Ακαδημία οι καθηγητές θα δίνουν το δικό τους σχόλιο στις εμφανίσεις που θα παρακολουθούν. Η κριτική επιτροπή όμως θα είναι εκείνη που θα κάνει την τελική αξιολόγηση.Μία σημαντική λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά είναι το ό,τι από την τελική βαθμολογία θαπό τον σπουδαστή που θα έχει ψηφιστείαπό τους συγκάτοικούς του.θα αναδειχθούν μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης της κριτικής επιτροπής και το τηλεοπτικό κοινό θα έχει μία ολόκληρη εβδομάδα για να στηρίξει με την ψήφο του τον αγαπημένο του σπουδαστή κρατώντας τον μέσα στην Ακαδημία.