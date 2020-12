Chloe Veitch: «Η ζωή είναι ωραία» λίγο πριν την αυστηρή «κλίμακα 3» στο Λονδίνο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

, το 21χρονο μοντέλο από τη Βρετανία που εκτοξεύτηκε στη δημοσιότητα μετά τη συμμετοχή της στο περίφημο reality show γνωριμιών του, φαίνεται ότι έσπευσε να εκμεταλλευτεί τη χθεσινή βραδιά στο Λονδίνο, λίγες ώρες πριν την επιβολή των αυστηρών μέτρων προστασίας κατά της εξάπλωσης του CΟVID-19 στη βρετανική πρωτεύουσα.Η Βρετανίδα καλλονή, λίγες ώρες πριν την εφαρμογήπου τίθενται σε ισχύ από σήμερα Τετάρτη, τα μεσάνυχτα στο Λονδίνο, πρόλαβε να δειπνήσει με την παρέα της στο γνωστό STK Restaurant, όπου οι πάντα άγρυπνοι paparazzi την εντόπισαν κατά την έξοδό της.Και μπορεί το πρώτο σχόλιο να αφορά την προστατευτική μάσκα που «ξέχασε» να φορέσει, αλλά το πιο εύστοχο είναι ότι ευτυχώς… ξέχασε να φορέσει και το πανωφόρι της.Πάντως τοστο αριστερό της πόδι, για όσους έχουν απορία, γράφει «Remembering you is easy I do it every day. Missing you is the heartache that never goes away. 23.10.1971-31.10.2014» και είναι στη μνήμη ενός αγαπημένου της ανθρώπου που «έφυγε» από τη ζωή και θέλει να τον θυμάται κάθε μέρα.Credits: