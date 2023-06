Τζέσικα Γουόλτερ: Το ανατριχιαστικό, μετά θάνατον «αντίο» της στην υποκριτική

Εκτός από τους οικείους της, η Γουόλτερ άφησε πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη στον χώρο του θεάματος. Για τους παλιότερους, έκανε ευρέως γνωστό το όνομά της μέσα από την ταινία «Γκραν Πρι» υποδυόμενη την Πατ, για να πρωταγωνιστήσει πέντε χρόνια αργότερα στο «Play Misty for me», όπου έπαιζε την εμμονική Έβελιν.Μετά από πάνω από 150 δουλειές, η πιο νέα γενιά τη γνώρισε μέσα από την κωμωδία «Arrested Development», στην οποία συμμετείχε σε 84 επεισόδια από το 2003 έως το 2019. Ο ρόλος της ήταν αυτός της Λουσίλ Μπλουθ, μιας μητέρας η οποία δεν διαφέρει σχεδόν σε τίποτα από τη Μάλορι Άρτσερ, και κατά πάσα πιθανότητα αποτέλεσε την αφορμή για να πάει ο χαρακτήρας ένα βήμα παρακάτω, με ένα πιο απελευθερωμένο σενάριο.Στην ίδια σειρά συμμετέχουν και άλλα γνωστά ονόματα όπως οστον ρόλο του αφηγητή, οτου πολύ δημοφιλούς «Ozark», ο(η φωνή του ΜποΤζακ Χόρσμαν), ο, ο, αλλά και ογια τον οποίο η Γουόλτερ είχε δηλώσει πως της έκανε πολλές φραστικές επιθέσεις για τις οποίες απολογούταν αργότερα. Κάποιοι από το συγκεκριμένο καστ, όπως ο Σέρα και η(ως Σέριλ, ή Κάρολ, ή Σαρλίν ή... whatever), συνεργάστηκαν και για το «Archer».Η τελευταία της on screen σκηνή είχε προβληθεί το 2021 στη σειρά «American Housewife».Πρόκειται για μια σειρά κινουμένων σχεδίων η οποία φυσικά δεν απευθύνεται σε παιδιά. Τοθέλει τηυπό την αρχηγεία της Μάλορι Άρτσερ να αναλαμβάνει υποθέσεις κατασκοπίας ανά τον κόσμο, με τις ιδιαιτερότητες των χαρακτήρων της να δίνουν άλλη γεύση στον κόσμο του εσπιονάζ.Όλοι τους... ωραία προβληματικοί, ίσως με την Λάνα Κέιν (Αΐσα Τάιλερ) να αποτελεί ως επί το πλείστον εξαίρεση, συνθέτουν έναν φανταστικό κόσμο στον οποίο το σενάριο αποκλίνει από τη βασική ιδέα σε τέσσερις από τις 13 σεζόν του (Archer Vice -σεζόν 5, Archer: Dreamland -σεζόν 8, Archer: 1999 -σεζόν 10).Το επεισόδιο με την αποχώρηση της Μάλορι τιτλοφορείται «Mission: Difficult», το οποίο σημαίνει «Αποστολή: Δύσκολη». Ωστόσο οι συντελεστές το έκαναν πολύ εύκολο, φτιάχοντας και παρουσιάζοντάς το όπως ακριβώς έπρεπε. Η σειρά συστήνεται ανεπιφύλακτα, αν και μετά τον θάνατο της Γουόλτερ αφήνει κάθε φορά διαφορετική «γεύση» όταν φτάνει προς το φινάλε της.