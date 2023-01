Όσκαρ 2023: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τα φετινά Όσκαρ, πάντως, θα έχουν και ελληνικό άρωμα, καθώς ανάμεσα στις υποψηφιότητες για την Καλύτερη Ταινία είναι και «Το Τρίγωνο της Θλίψης» του Σουηδού σκηνοθέτη Ρούμπεν Έστλουντ, τα γυρίσματα της οποίας πραγματοποιήθηκαν στη Χιλιαδού της Εύβοιας.





«Το Τρίγωνο της Θλίψης» γυρίστηκε στην παραλία Χιλιαδού της Εύβοιας

All Quiet on the Western FrontAvatar: The Way of WaterThe Banshees of InisherinElvisEverything Everywhere All at OnceThe FabelmansTárTop Gun: MaverickTriangle of SadnessWomen TalkingThe Banshees of InisherinEverything Everywhere All At OnceThe FabelmansTárTriangle of SadnessAustin Butler (Elvis)Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)Brendan Fraser (“The Whale”)Paul Mescal (Aftersun)Bill Nighy (Living)Cate Blanchett, TarAna de Armas, BlondeAndrea Riseborough, To LeslieMichelle Williams, The FablemansMichelle Yeoh, Everything Everywhere All at OnceAngela Basset – Black Panther: Wakanda ForeverHong Chau – The WhaleKerry Condon – The Banshees of InisherinJamie Lee Curtis – Everything Everywhere All At OnceStephanie Hsu – Everything Everywhere All At OnceBrendan Gleeson – The Banshees of InisherinBrian Tyree Henry – CausewayJudd Hirsch – The FabelmansBarry Keoghan – The Banshees of InisherinKe Huy Quan – Everything Everywhere All At OnceBabylonBlack Panther: Wakanda ForeverElvisEverything Everywhere All At OnceMrs. Harris Goes to ParisAll Quiet on the Western FrontAvatar: The Way of WaterThe BatmanElvisTop Gun: MaverickAll Quiet on the Western FrontBabylonThe Banshees of InisherinEverything Everywhere All At OnceThe FabelmansAll Quiet on the Western FrontGlass Onion: A Knives Out MysteryLivingTop Gun: MaverickWomen TalkingThe Banshees of InisherinEverything Everywhere All At OnceThe FabelmansTarTriangle of SadnessAn Irish GoodbyeIvaluLe PupilleNight RideThe Red SuitcaseThe Boy, The Mole, The Fox and The HorseThe Flying SailorIce MerchantsMy Year of DicksAn Ostrich Told Me The World Is Fake And I Believe ItApplause – Tell It Like A WomanHold My Hand– Top Gun: MaverickLift Me U – Black Panther: Wakanda ForeverNaatu Naatu – RRRThis Is a Lif – Everything Everywhere All At OnceAll That BreathesAnd The Beauty And The BlooshedFire of LoveA House Made of SplintersNavalnyThe Elephant WhisperersHauloutHow Do You Measure A Year?The Martha Mitchell EffectStranger At The GateAll Quiet on the Western Front – ΓερμανίαArgentina, 1985 – ΑργεντινήClose – ΒέλγιοEO – ΠολωνίαThe Quiet Girl – ΙρλανδίαGuillermo Del Toro’s PinocchioMarcel The Shell With Shoes OnPuss In Boots: The Last WishThe Sea BeastTurning RedAll Quiet on the Western FrontThe BatmanBlack Panther: Wakanda ForeverElvisThe Whale