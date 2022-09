Κορωνοϊός - ΕΚΠΑ: Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα του επικαιροποιημένου εμβολίου της Moderna έναντι του SARS-CoV-2

Γιατροί του ΕΚΠΑ συνοψίζουν τα δεδομένα πρόσφατης δημοσίευσης στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine με θέμα την ασφάλεια και την ανοσογονικότητα του δισθενούς εμβολίου της Moderna