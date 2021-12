Πιστοποιητικό νόσησης για τους ανεμβολιάστους μόνον με PCR τεστ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εισήγηση για πιο αυστηρό πλαίσιο στη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών νόσησης με λοίμωξη covid-19 έγινε από μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κατά τη διάρκεια της τακτικής σημερινής συνεδρίασης. Παράλληλα, οι ειδικοί ενισχύουν το πλαίσιο ασφαλείας για τη λειτουργία των χριστουγεννιάτικων θεματικών πάρκων στην επικράτεια, θέτοντας ως κανόνα για την προστασία της δημόσιας υγείας εν μέσω της επιδημίας τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εργαζομένων και επισκεπτών σε αυτά. Τέλος, εισήγηση έγινε και για την τακτική διενέργεια self test εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων καθόλο το διάστημα των εορτών, ώστε να ελεγχθεί η διασπορά του κορωνοϊού.Οι επιστήμονες ζητούν εφεξής η έκδοση πιστοποιητικού νόσησης να προκύπτει και από θετικό μοριακό έλεγχο (PCR), όχι μόνο από θετικό rapid test όπως γινόταν μέχρι τώρα.Η αυστηροποίηση της διαδικασίας κρίθηκε αναγκαία καθώς το διάστημα που προηγήθηκε αποδείχθηκε πως το σύστημα ασφαλείας ελέγχου και καταγραφής των θετικών περιστατικών κορωνοϊού και στη συνέχεια «περιστατικών νόσησης» εμφάνισε ρωγμές.Ειδικότερα, διαπιστώθηκε πως η «ευκολία» του διαγνωστικού ελέγχου για μόλυνση με κορωνοϊό μέσω των rapid test σε εργαστήρια, ιατρεία και φαρμακεία αύξησε τα περιστατικά νόσησης.Για το θέμα αυτό στελέχη του διαγνωστικού χώρου έχουν κάνει και καταγγελίες στις αρχές, παραθέτοντας περιπτώσεις ανάρτησης στη σχετική πλατφόρμα ψευδών αποτελεσμάτων rapid test έναντι αδρού αντιτίμου, με εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας που προχωρούσαν στις ψευδείς θετικές δηλώσεις κορωνοϊού και πολίτες χωρίς ανοσία που χρησιμοποιούσαν ως «διαβατήριο» το πιστοποιητικό νόσησης για την εργασία, την ψυχαγωγία, τη μετακίνηση.Ενδεικτική είναι η περίπτωση φαρμακοποιού που είχε συλληφθεί στον Εβρο για ψευδείς δηλώσεις «νοσούντων» στο σύστημα του ΕΟΔΥ. Πλέον και εφόσον γίνει δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής, όσοι νοσούν θα πρέπει να το επιβεβαιώνουν (και) με μοριακό τεστ (PCR), εφόσον θέλουν να αιτηθούν την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης διάρκειας έξι μηνών.Η Επιτροπή συμφώνησε να εισηγηθεί προς το υπουργείο Ανάπτυξης νέο πλαίσιο λειτουργίας των θεματικών πάρκων που ανοίγουν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο σε πολλές περιοχές της χώρας, προσαρμοσμένο στις συνθήκες της επιδημίας αλλά και στα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. Ιδιαίτερος προβληματισμός υπήρξε για αυτά που θα λειτουργήσουν στη βόρεια Ελλάδα, όπως το χριστουγεννιάτικο χωριό στη Δράμα, και στη Θεσσαλία, όπως το αντίστοιχο στα Τρίκαλα.Εφόσον γίνει δεκτή η εισήγηση των ειδικών, τα χριστουγεννιάτικα πάρκα, μικρά και μεγάλα, θα λειτουργούν απασχολώντας μόνο εμβολιασμένους εργαζόμενους και υποδεχόμενα μόνο εμβολιασμένους ενήλικες επισκέπτες. Για τα παιδιά ηλικίας έως 16 χρόνων θα απαιτείται αρνητική δήλωση self test. Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική για όλους και σε όλους τους χώρους.Τέλος, η Επιτροπή εισηγήθηκε τη διενέργεια self test από όλους, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, κατά τον Δεκέμβριο, μήνα έντονης κινητικότητας και συναθροίσεων λόγω του εορταστικού χαρακτήρα του.Εκτός από τα δύο self test που θα διατεθούν δωρεάν σε όλους όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, οι ειδικοί θα απευθύνουν ισχυρή σύσταση να γίνονται σε τακτική βάση self test, και ιδίως πριν από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως τα θετικά στον κορωνοϊό άτομα, να απομονωθούν και να μην γίνουν μεταδότες στις εορταστικές συναντήσεις και συναθροίσεις.