Πανελλαδικές 2026: Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, όλες οι λεπτομέρειες

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα ηλεκτρονικά με τον κωδικό τους ή μέσω SMS – Το επόμενο βήμα με την υποβολή του Μηχανογραφικού και η αντίστροφη μέτρηση για τις Βάσεις Εισαγωγής