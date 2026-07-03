Πανελλαδικές 2026: Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, όλες οι λεπτομέρειες

Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνει η διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026
, καθώς σήμερα δημοσιοποιούνται οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, ένα ακόμη κρίσιμο βήμα πριν από την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων
θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους μέσα από την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης.
Παράλληλα, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες θα εμφανίζονται μόνο οι κωδικοί των υποψηφίων και οι αντίστοιχες βαθμολογίες, χωρίς την αναγραφή ονομάτων.
Ενημέρωση και μέσω SMS
Οι υποψήφιοι που είχαν ολοκληρώσει εγκαίρως τη διαδικασία καταχώρισης του αριθμού κινητού τηλεφώνου τους στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου θα λάβουν τις βαθμολογίες τους και μέσω γραπτού μηνύματος (SMS), εξασφαλίζοντας άμεση ενημέρωση μόλις αναρτηθούν τα αποτελέσματα.
Καθοριστικός ρόλος για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές
Οι βαθμολογίες στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για τους υποψηφίους που διεκδικούν μία θέση σε τμήματα όπου απαιτείται επιτυχής εξέταση σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, οι Σχολές Καλών Τεχνών, τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, καθώς και άλλα πανεπιστημιακά προγράμματα που προβλέπουν ειδικές εξετάσεις ως προϋπόθεση εισαγωγής.
Το βλέμμα στρέφεται στο Μηχανογραφικό
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η προσοχή των υποψηφίων επικεντρώνεται στην υποβολή του Μηχανογραφικού και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου. Η διαδικασία αυτή θα καθορίσει τις τελικές επιλογές των υποψηφίων, με βάση τις βαθμολογικές τους επιδόσεις και τις προτιμήσεις τους για τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει τον κύκλο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και να αναδείξει τους επιτυχόντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι
Οι υποψήφιοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τις βαθμολογίες τους και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής του Μηχανογραφικού, καθώς και κάθε επόμενο στάδιο της διαδικασίας έως την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.