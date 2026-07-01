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Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στο Χαλάνδρι, οικογένεια διακινούσε ναρκωτικά σε περιοχές της Αττικής, έξι συλλήψεις
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στο Χαλάνδρι, οικογένεια διακινούσε ναρκωτικά σε περιοχές της Αττικής, έξι συλλήψεις
Κατασχέθηκαν συνολικά 729,8 γραμμάρια κάνναβης, όπλα, μαχαίρια κλπ. - Πουλούσαν ναρκωτικά είτε μέσα στο σπίτι είτε χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακά οχήματα» της οικογένειας - Πώς λειτουργούσε η οργάνωση
Στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Δευτέρας (29/6). Μετά από αστυνομική επιχείρηση στο Χαλάνδρι, στην οποία συμμετείχε και αστυνομικός σκύλος, συνελήφθησαν έξι άτομα, ηλικίας 19, 23, 25, 56 και 62 ετών και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 729,8 γραμμάρια κάνναβης και όπλα.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο 25χρονος αρχηγός της οργάνωσης, ενώ από την έρευνα των Αρχών αποδείχθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας. Κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία.
Ενδεικτικό της θρασύτητας της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν το σπίτι τους στο Χαλάνδρι, ως «καβάτζα» για την αποθήκευση ναρκωτικών. Ο αρχηγός υποβοηθούνταν από τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης τα οποία, προχωρούσαν στις αγοραπωλησίες των ναρκωτικών, είτε εντός του σπιτιού-ορμητηρίου, είτε χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακά οχήματα» της οικογένειας, επιλέγοντας ανέπαφες παραδόσεις σε προκαθορισμένα σημεία.
Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα, έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 111 περιπτώσεις αγοραπωλησιών ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής.
Από έρευνα στο σπίτι-ορμητήριο των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- 47 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»),
- 682,8 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- 30 ναρκωτικά δισκία,
- Το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ,
- Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- Πλήθος νάιλον συσκευασιών,
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο 25χρονος αρχηγός της οργάνωσης, ενώ από την έρευνα των Αρχών αποδείχθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας. Κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία.
Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωσηΜετά από έρευνα και αξιολόγηση πληροφοριών προέκυψε ότι από τον Μάιο του τρέχοντος έτους οι κατηγορούμενοι είχαν δημιουργήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Ως προς τη δομή και τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, αυτή ήταν ιεραρχικά δομημένη, με επικεφαλής τον 25χρονο, ενώ σε αυτή συμμετείχαν πέντε ακόμα μέλη της οικογένειάς του. Πιο συγκεκριμένα, ο αρχηγός ασκούσε τον πλήρη έλεγχο στις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, δίνοντας εντολές και χαράσσοντας την επιχειρησιακή στρατηγική της.
Ενδεικτικό της θρασύτητας της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν το σπίτι τους στο Χαλάνδρι, ως «καβάτζα» για την αποθήκευση ναρκωτικών. Ο αρχηγός υποβοηθούνταν από τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης τα οποία, προχωρούσαν στις αγοραπωλησίες των ναρκωτικών, είτε εντός του σπιτιού-ορμητηρίου, είτε χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακά οχήματα» της οικογένειας, επιλέγοντας ανέπαφες παραδόσεις σε προκαθορισμένα σημεία.
Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα, έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 111 περιπτώσεις αγοραπωλησιών ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής.
Από έρευνα στο σπίτι-ορμητήριο των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- 47 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»),
- 682,8 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- 30 ναρκωτικά δισκία,
- Το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ,
- Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- Πλήθος νάιλον συσκευασιών,
- Ένας μεταλλικός τρίφτης,
- Δύο αεροβόλα όπλα,
- Τρία γεμιστήρες αεροβόλων όπλων,
- Δύο μαχαίρια και
- 5 κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Δύο αεροβόλα όπλα,
- Τρία γεμιστήρες αεροβόλων όπλων,
- Δύο μαχαίρια και
- 5 κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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