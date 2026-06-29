Συμπλοκή ατόμων στην Νικόπολη Θεσσαλονίκης - Δύο προσαγωγές
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Συμπλοκή ατόμων στην Νικόπολη Θεσσαλονίκης - Δύο προσαγωγές

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε δύο αλλοδαπούς που βρέθηκαν τραυματισμένοι στο σημείο

Συμπλοκή ατόμων στην Νικόπολη Θεσσαλονίκης - Δύο προσαγωγές
Στράτος Λούβαρης
Συμπλοκή μεταξύ ατόμων σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στην περιοχή της Νικόπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε στις 18:30 για επεισόδιο μεταξύ ατόμων στην περιοχή, για άγνωστη μέχρι στιγμής αίτια.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε δύο αλλοδαπούς που βρέθηκαν τραυματισμένοι στο σημείο.

Οι δύο άνδρες προσήχθησαν από την ΕΛ.ΑΣ. και δίνουν κατάθεση.
Στράτος Λούβαρης

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