Μια διαδρομή στα πολιτιστικά αξιοθέατα του Κισσάβου

Το περίφημο Αρχοντικό Σβαρτς στα Αμπελάκια και η Κοινή ΣυντροφίαΑποκατεστημένο και υπέροχα φωτισμένο το θαυμάσιο τριώροφο αρχοντικό του Γεωργίου Μαύρου (Σβαρτς) προέδρου της Κοινής Συντροφίας, θα σας μείνει αξέχαστο όταν το επισκεφθείτε καθώς είναι ένα από τα σπουδαιότερα σε όλη την Ελλάδα. Θεμελιώθηκε το 1787 και αποπερατώθηκε το 1798. Χρειάστηκαν 8 χρόνια για να κτιστεί και 3 χρόνια για να ζωγραφιστεί και να διακοσμηθεί ολόκληρο. Το αποτέλεσμα είναι ένας σπάνιος συνδυασμός αμπελακιώτικης αρχιτεκτονικής, ευρωπαϊκού μπαρόκ και επιρροών από το Μαρόκο και τη Μικρά Ασία.