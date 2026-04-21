Nέο Webinar: Πώς ο μεταβολισμός και οι ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά επηρεάζουν την υγεία των οστών
Η OsteoStrong, ως κορυφαίος οργανισμός που ασχολείται με την υγεία των οστών και την οστεογονική φόρτιση, διοργανώνει ένα μοναδικό webinar με θέμα:
«Πώς ο μεταβολισμός και οι ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά επηρεάζουν την υγεία των οστών». Εισηγήτρια θα είναι η κα Ρόζα Τσουκαλά.
Το webinar θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 18:30, στο κέντρο μας OsteoStrong Athens (Χατζηγιάννη Μέξη 5) και θα μεταδοθεί δια ζωσης και διαδικτυακα.
Για να συμμετέχετε δια ζωσης δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ
Για να συμμετέχετε διαδικτυακά δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ
Σε αυτό το webinar θα μάθετε:
• Γιατί η υγεία των οστών εξαρτάται από τον μεταβολισμό μας
• Πώς η διατροφή και η χαμηλή θερμιδική πρόσληψη μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα οστά
• Ποια βασικά μικροθρεπτικά συστατικά (όπως βιταμίνη D, μαγνήσιο, βιταμίνη Κ2, ψευδάργυρος και άλλα) είναι απαραίτητα για τη σωστή δομή των οστών
• Γιατί η άσκηση και η μηχανική φόρτιση λειτουργούν καλύτερα όταν το σώμα είναι σωστά θρεμμένο
Η εισηγήτρια, Ρόζα Τσουκαλά, Co-Founder & Chief Scientist της Kyma Health, είναι Biomedical Scientist με εξειδίκευση στη μεταβολική και προληπτική υγεία. Απόφοιτος του King’s College London, με μετεκπαίδευση στη Mayo Clinic και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μεταβολομικής Ιατρικής (EINUMM), η Ρόζα μεταφράζει την επιστήμη σε πρακτικές λύσεις για την ενίσχυση της υγείας και της μακροζωίας.
Η Kyma Health ειδικεύεται στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών χρόνιων προβλημάτων υγείας μέσω εξατομικευμένων παρεμβάσεων στη διατροφή και τον τρόπο ζωής. Βοηθά να βελτιώσετε τον μεταβολισμό σας και να μειώσετε συμπτώματα όπως κόπωση, θολούρα και πεπτικά προβλήματα, προσφέροντας εξατομικευμένα προγράμματα φροντίδας, καθοδήγηση από ειδικούς και προηγμένες εργαστηριακές εξετάσεις.
Η OsteoStrong είναι ηγέτης στην οστεογονική φόρτιση, μια πρωτοποριακή μέθοδο που ενισχύει τα οστά, τους μυς και τις αρθρώσεις μέσω ασφαλούς, μηχανικής φόρτισης. Με σύντομες συνεδρίες λίγων λεπτών, τα οστά ενεργοποιούνται για μεγαλύτερη δύναμη και υγεία, υποστηρίζοντας την ποιότητα ζωής σε κάθε ηλικία.
Η μεθοδολογία στοχεύει:
• Στη βελτίωση και διατήρηση της οστικής πυκνότητας
• Στην αύξηση της μέγιστης μυϊκής δύναμης
• Στην ενίσχυση της νευρομυϊκής συναρμογής
• Στη βελτίωση της στάσης σώματος και της ισορροπίας
• Στη μείωση του κινδύνου οστεοπενίας και οστεοπόρωσης
Μην χάσετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για την υγεία των οστών σας και να μάθετε πώς να υποστηρίξετε τον οργανισμό σας από σήμερα.
Η OsteoStrong®έχει 4 κέντρα στη χώρα μας:
• Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)
• Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)
• Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)
• Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)
Κλείστε τη δική σας δοκιμαστική συνεδρία, να γνωρίσετε από κοντά τη μέθοδο OsteoStrong και να ανακαλύψετε πώς μπορείτε να επενδύσετε στην υγεία σας σήμερα.
