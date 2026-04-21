Ο Έλληνας «Πεταλούδας» στο protothema: Πού κατέληξαν τα 125 εκατ. δραχμές της ληστείας στην Καλαμπάκα

Μέσα στην παλιά φυλακή Τρικάλων όπου σήμερα στεγάζεται το Μουσείο Τσιτσάνη, ο «Έλληνας Πεταλούδας» Κώστας Σαμαράς επιστρέφει εκεί όπου είχε κρατηθεί για μια συνέντευξη που καθηλώνει. Πλέον, έχοντας αφήσει πίσω του την παρανομία, εργάζεται ως φωτορεπόρτερ, κουβαλώντας μια διαδρομή που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο.Το νέο «ΘΕΜΑ Uncut» τον βρίσκει να περνά ξανά το κατώφλι της φυλακής, αυτή τη φορά όχι ως κρατούμενος, αλλά ως αφηγητής μιας ζωής που κινήθηκε στην παρανομία και σημαδεύτηκε από αλλεπάλληλες αποδράσεις Σε μια εξομολόγηση χωρίς φίλτρα στον Φρίξο Δρακοντίδη, ο Σαμαράς ξεδιπλώνει τη διαδρομή του στον κόσμο της παρανομίας, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της δράσης του και τις σχέσεις που τον σημάδεψαν.Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η σύνδεσή του με τους αδελφούς Παλαιοκώστα, με τον ίδιο να περιγράφει τη συνεργασία τους και να αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τη ληστεία στην Εθνική Τράπεζα Καλαμπάκας τον Ιουνίου του 1992 , που τους απέφερε 125 εκατομμύρια δραχμές, μια ληστεία που άφησε εποχή.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα λέει για τον Βασίλη Παλαιοκώστα, που παραμένει καταζητούμενος με επικήρυξη ενός εκατομμυρίου ευρώ, αλλά και για τον Νίκο Παλαιοκώστα, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, σκιαγραφώντας τη μεταξύ τους σχέση πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων.Ο «Έλληνας Πεταλούδας» μιλά ακόμη για τους πιο σκληρούς κακοποιούς που συνάντησε στη φυλακή, αποκαλύπτοντας ποιον θεωρούσε τον πιο επικίνδυνο και γιατί, ενώ περιγράφει με λεπτομέρειες τη μεθοδολογία που ακολουθούσαν στις ληστείες. Δεν διστάζει, τέλος, να ξεχωρίσει ποια απόδραση ήταν η πιο εύκολη και ποια η πιο δύσκολη της ζωής του, γεγονότα που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο γνωστούς δραπέτες της χώρας της χώρας.