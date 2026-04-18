Συμβαίνει τώρα: Η Αθήνα «ζει» και αξιοποιεί τα ΜΜΜ
Ζωντανή και πολύβουη είναι απόψε η Αθήνα. Τα μποτιλιαρίσματα που παρατηρούνται σε πολλές αρτηρίες της πόλης αυτή την ώρα αποτελούν την πιο χαρακτηριστική απόδειξη ότι οι Αθηναίοι βγαίνουν, κινούνται και διασκεδάζουν.
Ενδεικτικό είναι το σκηνικό στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου από το Μαρούσι μέχρι το Ψυχικό η κυκλοφορία είναι εξαιρετικά πυκνή — και αυτό στις 10:00 το βράδυ. Μια εικόνα που σε άλλες εποχές θα προκαλούσε εντύπωση, σήμερα θυμίζει απλώς ότι η πόλη επιστρέφει δυναμικά στον ρυθμό της.
Ωστόσο, η είδηση δεν είναι μόνο η κίνηση στους δρόμους. Είναι και αυτό που συμβαίνει μέσα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Τα λεωφορεία που λειτουργούν 24ωρο, καθώς και οι συρμοί του μετρό, είναι γεμάτοι — κυρίως από νέους ανθρώπους που επιλέγουν έναν πιο υπεύθυνο τρόπο μετακίνησης. Μια στροφή στη νοοτροπία που αξίζει να επισημανθεί και να επαινεθεί.
