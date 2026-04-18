Συμβαίνει τώρα: Η Αθήνα «ζει» και αξιοποιεί τα ΜΜΜ

Ενδεικτικό είναι το σκηνικό στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου από το Μαρούσι μέχρι το Ψυχικό η κυκλοφορία είναι εξαιρετικά πυκνή — και αυτό στις 10:00 το βράδυ. Μια εικόνα που σε άλλες εποχές θα προκαλούσε εντύπωση, σήμερα θυμίζει απλώς ότι η πόλη επιστρέφει δυναμικά στον ρυθμό της.

Ωστόσο, η είδηση δεν είναι μόνο η κίνηση στους δρόμους. Είναι και αυτό που συμβαίνει μέσα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Τα λεωφορεία που λειτουργούν 24ωρο, καθώς και οι συρμοί του μετρό, είναι γεμάτοι — κυρίως από νέους ανθρώπους που επιλέγουν έναν πιο υπεύθυνο τρόπο μετακίνησης. Μια στροφή στη νοοτροπία που αξίζει να επισημανθεί και να επαινεθεί.