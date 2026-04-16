Τι παρέδωσε στην Ελληνική Κυβέρνηση ο... γίγαντας των μεταφορών;

Αυτό ακριβώς συνέβη όταν το οχηματαγωγό πλοίο Yuan Jiang Kou της COSCO SHIPPING Lines έδεσε στον Πειραιά, μεταφέροντας 155 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, εκ των οποίων τα 125 που προορίζονταν για την Ελλάδα έχουν ήδη ολοκληρώσει τον εκτελωνισμό και ετοιμάζονται να ενταχθούν στον στόλο του ΟΣΥ.

Το πλοίο: ένας «πράσινος» γίγαντας από την Κίνα

Το Yuan Jiang Kou δεν είναι ένα συνηθισμένο φορτηγό πλοίο. Έχει μήκος περίπου 200 μέτρα, πλάτος 38 μέτρα και χωρητικότητα 7.000 οχήματα. Διαθέτει 12 καταστρώματα συνολικά, εκ των οποίων τα 4 είναι ανυψούμενα, επιτρέποντας τη μεταφορά όχι μόνο επιβατικών αυτοκινήτων αλλά και φορτηγών, λεωφορείων και βαριών μηχανημάτων. Για την κίνησή του χρησιμοποιεί υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), τεχνολογία που μειώνει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα...

