Τι παρέδωσε στην Ελληνική Κυβέρνηση ο... γίγαντας των μεταφορών;
Μια εικόνα που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα φαινόταν εξωπραγματική: ένα πλοίο σχεδόν 200 μέτρων, φορτωμένο με εκατοντάδες οχήματα, να αγκυροβολεί στον Σταθμό Αυτοκινήτων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και να αδειάζει το φορτίο του.

Αυτό ακριβώς συνέβη όταν το οχηματαγωγό πλοίο Yuan Jiang Kou της COSCO SHIPPING Lines έδεσε στον Πειραιά, μεταφέροντας 155 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, εκ των οποίων τα 125 που προορίζονταν για την Ελλάδα έχουν ήδη ολοκληρώσει τον εκτελωνισμό και ετοιμάζονται να ενταχθούν στον στόλο του ΟΣΥ.

Το Yuan Jiang Kou δεν είναι ένα συνηθισμένο φορτηγό πλοίο. Έχει μήκος περίπου 200 μέτρα, πλάτος 38 μέτρα και χωρητικότητα 7.000 οχήματα. Διαθέτει 12 καταστρώματα συνολικά, εκ των οποίων τα 4 είναι ανυψούμενα, επιτρέποντας τη μεταφορά όχι μόνο επιβατικών αυτοκινήτων αλλά και φορτηγών, λεωφορείων και βαριών μηχανημάτων. Για την κίνησή του χρησιμοποιεί υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), τεχνολογία που μειώνει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα...

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Δείτε Επίσης