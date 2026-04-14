Αφρικανική σκόνη: Ό,τι πρέπει να ξέρεις για τις επόμενες 48 ώρες

Από σήμερα το βράδυ και μέχρι τουλάχιστον την Πέμπτη, η χώρα επηρεάζεται από νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσόγειο. Οι νοτιάδες αναμένονται έως 7–9 μποφόρ, με μεταφορά σκόνης κυρίως στα δυτικά και νότια, λασποβροχές από Τρίτη έως Πέμπτη και περιορισμένη ορατότητα σε πολλές περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι η βροχή θα «κουβαλά» χώμα από τη Σαχάρα και θα το αφήνει πάνω σε αυτοκίνητα, δρόμους και επιφάνειες

Τι είναι η λασποβροχή και γιατί είναι επικίνδυνη

Η λασποβροχή δημιουργείται όταν τα μικροσωματίδια σκόνης συνδυάζονται με υγρασία και πέφτουν με τη βροχή. Δεν είναι απλή βρωμιά: κολλάει στη βαφή, δημιουργεί μικρογρατζουνιές, μειώνει δραστικά την ορατότητα και φθείρει υαλοκαθαριστήρες και φίλτρα.

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Οι οδηγοί και κάτοχοι αυτοκινήτων πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ώρες. Το πιο συνηθισμένο — και πιο επικίνδυνο — λάθος είναι η χρήση υαλοκαθαριστήρων σε στεγνό τζάμι...





