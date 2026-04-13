Θράσος: Ενήλικας και ανήλικος στην Ηλεία έριξαν κροτίδα, τραυμάτισαν 16χρονη και... την έβρισαν κιόλας
Δικογραφία σε βάρος ενός ανηλίκου και ενός ενήλικα σχηματίστηκε από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ήλιδας αφού πέταξαν κροτίδα σε 16χρονη και την εξύβρισαν.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ της Ανάστασης σε τοπική κοινότητα της Ηλείας, οι δύο άναψαν κροτίδα και την πέταξαν σε πολύ κοντινή απόσταση από την έφηβη με αποτέλεσμα να της προκαλέσουν θλαστικό τραύμα στο χέρι, ενώ παράλληλα μετά την πράξη τους την εξύβρισαν. Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ηλείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Σε βάρος των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων και κροτίδων, καθώς και εξύβριση. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα