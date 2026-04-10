Σκηνικό κατάνυξης στη Θεσσαλονίκη με τους πέντε Επιταφίους να συναντιούνται στην πλατεία Αριστοτέλους

Σκηνικό κατάνυξης στη Θεσσαλονίκη με τους πέντε Επιταφίους να συναντιούνται στην πλατεία Αριστοτέλους
Θεσσαλονίκη πλατεία Αριστοτέλους Επιτάφιος

Σκηνικό κατάνυξης στη Θεσσαλονίκη με τους πέντε Επιταφίους να συναντιούνται στην πλατεία Αριστοτέλους

Η συνάντηση των Επιταφίων έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη

Σκηνικό κατάνυξης στη Θεσσαλονίκη με τους πέντε Επιταφίους να συναντιούνται στην πλατεία Αριστοτέλους
Σε ένα απέραντο σκηνικό κατάνυξης μετατράπηκε το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκη, με πλήθος κόσμου και χιλιάδες πιστούς να ακολουθούν τις περιφορές των Επιταφίων που κατέληξαν στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου για τρίτη συνεχή χρονιά αντάμωσαν πέντε Επιτάφιοι από ναούς της πόλης, κορυφώνοντας τη συγκίνηση και τη συμμετοχή.

Η Ακολουθία του Επιταφίου τελέστηκε στις 19:30 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου.

Ακολούθως, η περιφορά του Επιταφίου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Στρατού και του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και στρατιωτικού αγήματος, μέσω των οδών Αγίας Σοφίας και Λεωφόρου Νίκης, με προορισμό την πλατεία Αριστοτέλους.

Σκηνικό κατάνυξης στη Θεσσαλονίκη με τους πέντε Επιταφίους να συναντιούνται στην πλατεία Αριστοτέλους


Στη συνέχεια, λιτανευτικές πομπές από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, την Παναγία των Χαλκέων, την Ιερά Μονή Αγίας Θεοδώρας και τον Άγιο Νικόλαο τον Τρανό κατέφθασαν στο κέντρο της πλατείας, όπου συναντήθηκαν με τον Επιτάφιο του Αγίου Γρηγορίου.

Στο σημείο εψάλησαν τροπάρια του Επιταφίου Θρήνου και τελέστηκε Δέηση, μέσα σε κλίμα κατάνυξης και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, ενώ την τελετή πλαισίωσαν φιλαρμονικές και τιμητικά αγήματα.

Σκηνικό κατάνυξης στη Θεσσαλονίκη με τους πέντε Επιταφίους να συναντιούνται στην πλατεία Αριστοτέλους
Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, καθώς και τη συνδρομή φορέων όπως ο Στρατός, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό Σώμα.

Σκηνικό κατάνυξης στη Θεσσαλονίκη με τους πέντε Επιταφίους να συναντιούνται στην πλατεία Αριστοτέλους


Σκηνικό κατάνυξης στη Θεσσαλονίκη με τους πέντε Επιταφίους να συναντιούνται στην πλατεία Αριστοτέλους
Σκηνικό κατάνυξης στη Θεσσαλονίκη με τους πέντε Επιταφίους να συναντιούνται στην πλατεία Αριστοτέλους
Σκηνικό κατάνυξης στη Θεσσαλονίκη με τους πέντε Επιταφίους να συναντιούνται στην πλατεία Αριστοτέλους
Σκηνικό κατάνυξης στη Θεσσαλονίκη με τους πέντε Επιταφίους να συναντιούνται στην πλατεία Αριστοτέλους
Σκηνικό κατάνυξης στη Θεσσαλονίκη με τους πέντε Επιταφίους να συναντιούνται στην πλατεία Αριστοτέλους
Σκηνικό κατάνυξης στη Θεσσαλονίκη με τους πέντε Επιταφίους να συναντιούνται στην πλατεία Αριστοτέλους
14 ΣΧΟΛΙΑ

