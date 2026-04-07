Η ΕΛΑΣ συνέλαβε... δύο αστυνομικούς - Είχαν λεκτικό επεισόδιο στην Ακρόπολη
Η ΕΛΑΣ συνέλαβε... δύο αστυνομικούς - Είχαν λεκτικό επεισόδιο στην Ακρόπολη
Τους αφαιρέθηκε ο υπηρεσιακός οπλισμός
Στην σύλληψη δύο αστυνομικών μετά από λεκτικό επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ τους το βράδυ της Δευτέρας 6 Απριλίου στην περιοχή της Ακρόπολης προχώρησαν οι Αρχές.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί της ίδιας υπηρεσίας, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου, μετά από εκατέρωθεν υποβολή μηνύσεων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.
Σε βάρος τους αποδίδονται, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ψευδής καταμήνυση.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ αφαιρέθηκε ο υπηρεσιακός οπλισμός των εμπλεκομένων και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί της ίδιας υπηρεσίας, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου, μετά από εκατέρωθεν υποβολή μηνύσεων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.
Σε βάρος τους αποδίδονται, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ψευδής καταμήνυση.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ αφαιρέθηκε ο υπηρεσιακός οπλισμός των εμπλεκομένων και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
