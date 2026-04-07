Στο δρόμο ξανά οι αγρότες της Καρδίτσας, μπλόκο στον Ε65 για ΟΠΕΚΕΠΕ - πληρωμές και αυξημένο κόστος
Πασχαλινό μπλόκο αγροτών στον Ε-65 με τα τρακτέρ τους - Κάλεσμα συμμετοχής και από αγροτικούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας
Με τη συμμετοχή αγροτών και από τη Δυτική Μακεδονία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πασχαλινό μπλόκο που στήνουν οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα Μεγάλη Τρίτη στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, στο ύψος του κόμβου, στις 12 το μεσημέρι.
Στο κάλεσμα ανταποκρίνονται αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής, ενώ ήδη κινητοποίηση έχει ανακοινώσει και ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών, καλώντας τα μέλη του να δώσουν το «παρών» με φυσική παρουσία και οχήματα.
Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, η οποία μετά από διευρυμένη συνεδρίαση αποφάσισε την επανάληψη των δυναμικών κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματος.
Οι αγρότες προχωρούν στο μπλόκο προβάλλοντας επτά βασικά αιτήματα:
-Πληρωμή όλων των εκκρεμών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς περικοπές
-Καθιέρωση εγγυημένων τιμών στα προϊόντα
-Μείωση του κόστους παραγωγής (καύσιμα, ρεύμα, εφόδια)
-Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο
-Ρύθμιση και διαγραφή χρεών
-Άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στον θεσσαλικό κάμπο
-Τερματισμός διώξεων για συμμετοχή σε προηγούμενες κινητοποιήσεις
Από την πλευρά τους, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας εκφράζουν την αλληλεγγύη τους, τονίζοντας ότι «η εβδομάδα παθών για την αγροτιά δεν τελειώνει με υπομονή αλλά με πάλη», καλώντας σε μαζική συμμετοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα