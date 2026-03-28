Video: Σοκαριστική αντίδραση οδηγού στην Αττική Οδό

Στο video που καταγράφει οδηγός ταξί στην Αττική Οδό, βλέπουμε έναν οδηγό SUV να φρενάρει απότομα χωρίς λόγο, να κάνει σφήνες και να προκαλεί επικίνδυνα, δίνοντας χώρο για προσπέραση και στη συνέχεια να τον κλείνει ξανά, φρενάροντας. Μια συμπεριφορά που ξεφεύγει από κάθε όριο και μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα.

Το πιο σημαντικό; Ευτυχώς υπάρχουν πλέον κάμερες. Και τέτοιες καταγραφές δεν μένουν απλά στο διαδίκτυο. Μπορούν να κινητοποιήσουν τις αρχές, να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση και κυρώσεις, πριν συμβεί το κακό. Ειδικά στην Αττική Οδό, όπου η Τροχαία δείχνει αντανακλαστικά και αποτελεσματικότητα σε τέτοιες περιπτώσεις, τέτοια περιστατικά δεν περνούν απαρατήρητα.