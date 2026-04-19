Η restomod AE86 της Tom’s Racing σε απαγορευτική τιμή
Η restomod AE86 της Tom’s Racing σε απαγορευτική τιμή
Ο Ιάπωνας βελτιωτής αποφάσισε να δώσει νέα ζωή στο εικονικό μοντέλο, μέσα από ένα πλήρες πρόγραμμα ανακατασκευής.
Υπάρχουν αυτοκίνητα που άφησαν εποχή και άλλα που δεν μπορούν να ξεχαστούν. Η θρυλική Toyota AE86 ανήκει ξεκάθαρα και στις δύο κατηγορίες, όμως σήμερα επιστρέφει με έναν τρόπο που λίγοι περίμεναν.
Από κάθε ένα από τα μοντέλα αφαιρούνται πλήρως όλες οι επιφάνειες, μέχρι να μείνει το πλαίσιο, το οποίο ελέγχεται σχολαστικά και ενισχύεται με νέες συγκολλήσεις, πριν ξεκινήσει η επανασυναρμολόγηση με καινούργια πάνελ αμαξώματος και νέα βαφή.
Παράλληλα, η Tom’s Racing δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική αναβίωση, αλλά προχωρά και σε ουσιαστικές μηχανικές βελτιώσεις. Ο κλασικός κινητήρας 4-AG μεγαλώνει σε χωρητικότητα, φτάνοντας τα 1.626 κ.εκ., ενώ η ισχύς ανεβαίνει από τους 160 στους 192 ίππους, προσφέροντας σαφώς βελτιωμένες επιδόσεις χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του μοντέλου. Αντίστοιχα, η ροπή ενισχύεται σημαντικά στα 191 Nm, καθιστώντας το αυτοκίνητο πιο απολαυστικό στο δρόμο.
Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία παραμένει πιστή στην εποχή της AE86, με νέα καθίσματα και επενδύσεις που θυμίζουν έντονα τα ορίτζιναλ υλικά, ενώ εξωτερικά οι λεπτομέρειες, όπως οι νέες ζάντες και οι διακριτικές αεροδυναμικές παρεμβάσεις, δείχνουν ότι πρόκειται για μια προσεγμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση.
Το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά μια «καινούργια» AE86, με τη διαφορά ότι κουβαλάει όλη τη βαριά κληρονομιά του παρελθόντος.
Όμως το κόστος της ανακατασκευής δεν έχει καμία σχέση με τον «λαϊκό» χαρακτήρα που είχε η AE86 όταν πρωτοκυκλοφόρησε. Η βασική τιμή για το πρόγραμμα της Tom’s ξεκινά από τα 83.000 δολάρια (71.000 ευρώ), ενώ αν ο πελάτης δεν διαθέτει το αυτοκίνητο, τότε το ποσό ανεβαίνει στα 104.000 δολάρια (90.000 ευρώ).
Με άλλα λόγια, η ανακατασκευασμένη Toyota AE86 κοστίζει αρκετά παραπάνω από το νέο GR Yaris, κάτι που αλλάζει εντελώς τη φιλοσοφία γύρω από το συγκεκριμένο μοντέλο.
