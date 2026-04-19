Η restomod AE86 της Tom’s Racing σε απαγορευτική τιμή

Υπάρχουν αυτοκίνητα που άφησαν εποχή και άλλα που δεν μπορούν να ξεχαστούν. Η θρυλική Toyota AE86 ανήκει ξεκάθαρα και στις δύο κατηγορίες, όμως σήμερα επιστρέφει με έναν τρόπο που λίγοι περίμεναν.





Πιο συγκεκριμένα ηαναλαμβάνει την ανακατασκευή της AE86, με την διαδικασία που ακολουθείται να είναι εξαιρετικά απαιτητική, θυμίζοντας περισσότερο μια κατασκευή που ξεκινά από το μηδέν, παρά μια απλή αποκατάσταση.Από κάθε ένα από τα μοντέλα αφαιρούνται πλήρως όλες οι επιφάνειες, μέχρι να μείνει το πλαίσιο, το οποίο ελέγχεται σχολαστικά και ενισχύεται με νέες συγκολλήσεις, πριν ξεκινήσει η επανασυναρμολόγηση με καινούργια πάνελ αμαξώματος και νέα βαφή.Παράλληλα, η Tom’s Racing δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική αναβίωση, αλλά προχωρά και σε ουσιαστικές μηχανικές βελτιώσεις. Ο κλασικός κινητήραςμεγαλώνει σε χωρητικότητα, φτάνοντας τακ.εκ., ενώ η ισχύς ανεβαίνει από τουςστουςίππους, προσφέροντας σαφώς βελτιωμένες επιδόσεις χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του μοντέλου. Αντίστοιχα, η ροπή ενισχύεται σημαντικά σταNm, καθιστώντας το αυτοκίνητο πιο απολαυστικό στο δρόμο.Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία παραμένει πιστή στην εποχή της AE86, με νέα καθίσματα και επενδύσεις που θυμίζουν έντονα τα ορίτζιναλ υλικά, ενώ εξωτερικά οι λεπτομέρειες, όπως οι νέες ζάντες και οι διακριτικές αεροδυναμικές παρεμβάσεις, δείχνουν ότι πρόκειται για μια προσεγμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση.