Η restomod AE86 της Tom’s Racing σε απαγορευτική τιμή
CAR

Ο Ιάπωνας βελτιωτής αποφάσισε να δώσει νέα ζωή στο εικονικό μοντέλο, μέσα από ένα πλήρες πρόγραμμα ανακατασκευής.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που άφησαν εποχή και άλλα που δεν μπορούν να ξεχαστούν. Η θρυλική Toyota AE86 ανήκει ξεκάθαρα και στις δύο κατηγορίες, όμως σήμερα επιστρέφει με έναν τρόπο που λίγοι περίμεναν.

Πιο συγκεκριμένα η Tom’s Racing αναλαμβάνει την ανακατασκευή της AE86, με την διαδικασία που ακολουθείται να είναι εξαιρετικά απαιτητική, θυμίζοντας περισσότερο μια κατασκευή που ξεκινά από το μηδέν, παρά μια απλή αποκατάσταση.
Από κάθε ένα από τα μοντέλα αφαιρούνται πλήρως όλες οι επιφάνειες, μέχρι να μείνει το πλαίσιο, το οποίο ελέγχεται σχολαστικά και ενισχύεται με νέες συγκολλήσεις, πριν ξεκινήσει η επανασυναρμολόγηση με καινούργια πάνελ αμαξώματος και νέα βαφή.

Παράλληλα, η Tom’s Racing δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική αναβίωση, αλλά προχωρά και σε ουσιαστικές μηχανικές βελτιώσεις. Ο κλασικός κινητήρας 4-AG μεγαλώνει σε χωρητικότητα, φτάνοντας τα 1.626 κ.εκ., ενώ η ισχύς ανεβαίνει από τους 160 στους 192 ίππους, προσφέροντας σαφώς βελτιωμένες επιδόσεις χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του μοντέλου. Αντίστοιχα, η ροπή ενισχύεται σημαντικά στα 191 Nm, καθιστώντας το αυτοκίνητο πιο απολαυστικό στο δρόμο.

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία παραμένει πιστή στην εποχή της AE86, με νέα καθίσματα και επενδύσεις που θυμίζουν έντονα τα ορίτζιναλ υλικά, ενώ εξωτερικά οι λεπτομέρειες, όπως οι νέες ζάντες και οι διακριτικές αεροδυναμικές παρεμβάσεις, δείχνουν ότι πρόκειται για μια προσεγμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση.
Το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά μια «καινούργια» AE86, με τη διαφορά ότι κουβαλάει όλη τη βαριά κληρονομιά του παρελθόντος.

Όμως το κόστος της ανακατασκευής δεν έχει καμία σχέση με τον «λαϊκό» χαρακτήρα που είχε η AE86 όταν πρωτοκυκλοφόρησε. Η βασική τιμή για το πρόγραμμα της Tom’s ξεκινά από τα 83.000 δολάρια (71.000 ευρώ), ενώ αν ο πελάτης δεν διαθέτει το αυτοκίνητο, τότε το ποσό ανεβαίνει στα 104.000 δολάρια (90.000 ευρώ).
Με άλλα λόγια, η ανακατασκευασμένη Toyota AE86 κοστίζει αρκετά παραπάνω από το νέο GR Yaris, κάτι που αλλάζει εντελώς τη φιλοσοφία γύρω από το συγκεκριμένο μοντέλο.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

