Τρόμος για μάνα και κόρη στην Αχαΐα, κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι και τις λήστεψαν

Δύσκολες στιγμές έζησε μια 45χρονη μητέρα με την 15χρονη κόρη της σε χωριό της Αχαΐας, όταν ληστές εισέβαλαν στο σπίτι τους κι άσκησαν βία εναντίον τους για να τις αναγκάσουν να αποκαλύψουν πού είχαν χρυσαφικά, τιμαλφή κι ό,τι άλλο μπορούσαν να κλέψουν.Η μητέρα περιγράφοντας τις στιγμές που έζησε μαζί με την 15χρονη κόρη της μέσα στο σπίτι τους στις Αλυκές της Αχαΐας, σοκάρει. Τρεις κουκουλοφόροι ληστές εισέβαλαν μέσα στη νύχτα στο σπίτι, με τους δύο από αυτούς να κατευθύνονται προς την κρεβατοκάμαρα της μητέρας.Η μητέρα ξύπνησε και πετάχτηκε από το κρεβάτι, αντικρίζοντας τους ένοπλους κουκουλοφόρους. «Κοιμόμουν κι εγώ και το παιδί. Κάποια στιγμή ακούω την πόρτα του δωματίου να ανοίγει και βλέπω δύο άνδρες με μάσκες και με μαύρα ρούχα. Μόνο τα μάτια τους φαίνονταν, τίποτα άλλο. Έρχονται στο κρεβάτι μου και οι δύο και μου λένε "σήκω". Στο άλλο δωμάτιο με το παιδί σου είναι άλλος, μη φωνάξεις, μου λέει, για να μη γίνει τίποτα κακό».Όπως αποκάλυψε η 45χρονη, οι ληστές άσκησαν σωματική βία και την οδήγησαν στο δωμάτιο της κόρης της, όπου η κόρη της βρισκόταν στα χέρια του άλλου ληστή. Προφανώς οι δράστες γνώριζαν ότι στο σπίτι υπήρχε χρηματοκιβώτιο κι άρχισαν να χτυπούν τη μητέρα για να αποκαλύψει τον κωδικό του χρηματοκιβωτίου.Σύμφωνα με πληροφορίες, στο χρηματοκιβώτιο υπήρχαν περίπου 7.000 ευρώ ενώ η αξία των κοσμημάτων εκτιμάται στα 3.000 ευρώ.