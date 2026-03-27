Βίντεο: Η στιγμή που ο μεθυσμένος οδηγός αγροτικού στην Παλλήνη πέφτει πάνω σε ΙΧ
Στο βίντεο φαίνεται ο 55χρονος οδηγός του αγροτικού να συγκρούεται με ταχύτητα με προπορευόμενο όχημα
Βίντεο με το αγροτικό που οδηγεί μεθυσμένος οδηγός και τρακάρει με προπορευόμενο όχημα, έχοντας τα δύο του παιδιά μέσα, 10 και 12 ετών, στην Παλλήνη βλέπει το φως της δημοσιότητας.
Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA φαίνεται ο 55χρονος οδηγός του αγροτικού, υπό την επήρεια αλκοόλ, με τα δύο ανήλικα παιδιά στο όχημα, να καρφώνεται με ταχύτητα σε προπορευόμενο ΙΧ, ο οδηγός του οποίου αρχικά βγάζει αλάρμ και στη συνέχεια ανεβάζει το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο σταματώντας.
Στο σημείο επικρατεί πανικός. Από καθαρή τύχη, πεζός που περπατά στο πεζοδρόμιο δεν παρασύρεται από τον ασυνείδητο οδηγό.
«Γύρω στις επτά είδα ένα λευκό αυτοκίνητο κάποια μέτρα πιο πίσω ήταν ένα αγροτικό το οποίο δεν φρέναρε ποτέ με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο λευκό αυτοκίνητο», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο MEGA.
Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον οδηγό του αγροτικού οχήματος από την Αστυνομία, διαπιστώθηκε πως ο 55χρονος άνδρας είχε καταναλώσει σχεδόν 4 φορές περισσότερο αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο.
Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
Δείτε το βίντεο
