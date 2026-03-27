Σύλληψη 47χρονου στην Κέρκυρα για διακίνηση ναρκωτικών και επίθεση κατά αστυνομικών, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Διακίνηση ναρκωτικών Σύλληψη Αστυνομία

Σύλληψη 47χρονου στην Κέρκυρα για διακίνηση ναρκωτικών και επίθεση κατά αστυνομικών, δείτε βίντεο

Τα ναρκωτικά βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου του

Σύλληψη 47χρονου στην Κέρκυρα για διακίνηση ναρκωτικών και επίθεση κατά αστυνομικών, δείτε βίντεο
Στη σύλληψη ενός 47χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στην Κέρκυρα, το απόγευμα της 26ης Μαρτίου, με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 47χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε στην περιφερειακή περιοχή της πόλης της Κέρκυρας από τους αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο άνδρας αντιστάθηκε, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια, επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

27032026 Σύλληψη αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων στην Κέρκυρα


Σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στον μπροστινό προφυλακτήρα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με 2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 47χρονος ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών, ενώ αναζητείται ακόμη ένας συνεργός του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης