Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Πού και πότε θα βρέξει την 25η Μαρτίου, ο καιρός τις επόμενες ημέρες
Η πρόγνωση του καιρού για την εθνική επέτειο από τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο
Τοπικές βροχοπτώσεις από τις 11 έως τις 12 το μεσημέρι θα σημειωθούν ανήμερα της 25ης Μαρτίου κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιάννη Καλλιάνο.
Όπως αποτυπώνεται και στον χάρτη βροχοπτώσεων του meteoam, λίγες ώρες αργότερα, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στις Κυκλάδες και Κρήτη.
Συγκεκριμένα, στα νησιά των Κυκλάδων οι βροχές θα κρατήσουν από τις 2 έως τις 3 το μεσημέρι. Αντιθέτως, στην Κρήτη βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Στα Δωδεκάνησα, αναμένονται τοπικές βροχές έως περίπου τις 3 με 4 το απόγευμα.
Σε ότι αφορά στους ανέμους, αναμένονται εντάσεις που σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και κυρίως στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ, όποτε ίσως υπάρξουν και κάποια δρομολόγια ιδιαιτέρως μικρών πλοίων που δεν θα πραγματοποιηθούν.
Αντίθετα, στο Ιόνιο, στα Δυτικά και Βόρεια ηπειρωτικά αλλά και στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο, ο καιρός θα είναι καλύτερος, με λίγες μόνο νεφώσεις και μία ήπια αίσθηση ψύχρας, χωρίς όμως φαινόμενα.
Η μέγιστη θερμοκρασία την Τετάρτη (25/3) θα φτάσει τους 17°C στην Αθήνα και τους 18°C στη Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός θα αλλάξει το πρωί της Παρασκευής (27/3) και πρώτα από τα βορειοδυτικά.
Όπως επισημαίνει ο κ. Καλλιάνος, πρόκειται για μία απολύτως τυπική μεταβολή για το τρίτο δεκαήμερο του Μάρτη, με καταιγίδες κυρίως στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Στην Αττική οι βροχές αναμένεται να είναι τοπικές και κατά κανόνα ασθενείς.
Οι χιονοπτώσεις την Παρασκευή θα περιοριστούν αποκλειστικά σε ορεινά τμήματα άνω των 900-1.200 μέτρων.
Ο κατά διαστήματα άστατος καιρός θα συνεχιστεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Ακολουθούν οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για τις επόμενες ημέρες:
Αθήνα:
- Τετάρτη (25η Μαρτίου): 17°C
- Πέμπτη: 19°C
- Παρασκευή: 18°C
- Σάββατο 28/3: 17°C
- Κυριακή 29/3: 17-18°C
Θεσσαλονίκη:
- Τετάρτη (25η Μαρτίου): 18°C
- Πέμπτη: 18-19°C
- Παρασκευή: 16°C
- Σάββατο 28/3: 15-16°C
- Κυριακή 29/3: 16-17°C
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα