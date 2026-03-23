Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον 24χρονο που συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό 20χρονης στη Βέροια

Υπενθυμίζεται ότι η 24χρονη εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης

, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, και παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παπαγεωργίου. Η νεαρή φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι η κατάσταση της είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα χτυπήματα έχουν επικεντρωθεί στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Την κοπέλα εντόπισαν αιμόφυρτη και σε άθλια κατάσταση γύρω στις 22:00 το βράδυ περαστικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ακολούθησε η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του 20χρονου από την έρευνα που έγινε στο κινητό τηλέφωνο του θύματος καθώς φαίνεται πώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που επικοινώνησε η γυναίκα πριν βρεθεί βαριά τραυματισμένη.