Στάθης Δρογώσης: Έλαβα μηνύματα μίσους από αντιεμβολιαστές, ζήτω η επιστήμη, η ιατρική η βιολογία και η ψυχοθεραπεία
«Τα εμβόλια σώζουν ζωές. Μάλιστα τα καινούρια mrna θα νικήσουν και τον καρκίνο» γράφει ο τραγουδοποιός σε ανάρτησή του στο Χ

Αντιμέτωπος με αρκετές αντιδράσεις βρέθηκε ο τραγουδοποιός Στάθης Δρογώσης μετά την ανάρτησή του στην οποία αναφερόταν στην εμπειρία του από το νοσοκομείο «Ελπίς» στο οποίος πήγε με κολικό νεφρού.

Με αφορμή, δε, «μηνύματα μίσους από αντιεμβολιαστές», όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ το πρωί της Δευτέρας, ο Στάθης Δρογώσης διαμηνύει «ζήτω η επιστήμη! Ζήτω η ιατρική η βιολογία και η ψυχοθεραπεία. Τα εμβόλια σώζουν ζωές. Μάλιστα τα καινούρια mrna θα νικήσουν και τον καρκίνο.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, όσους του στέλνουν τέτοια μηνύματα, ο τραγουδοποιός γράφει, επίσης, στην ανάρτησή του «για όσους δεν το πιστεύουν η θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου θα επιβεβαιωθεί δυστυχώς γρήγορα με προσωπικό τους βίωμα».



Σε άλλη ανάρτηση, δε, ο Στάθης Δρογώσης ερωτά «αν είναι ρεαλιστικό να κάνω αγωγή και μήνυση» σε μια κυρία που σχολίασε όσα έγραψε για το «Ελπίς».

Σχετικά Άρθρα

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

