Ανοίγουν για το κοινό πολεμικά πλοία και υποβρύχιο στον Πειραιά για την 25η Μαρτίου, οι ώρες επισκέψεων
ΕΛΛΑΔΑ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Λιμάνι του Πειραιά θα καταπλεύσουν από το Σάββατο 21 έως και την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 η φρεγάτα «ΛΗΜΝΟΣ», το υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» και το ταχύ περιπολικό κατευθυνομένων βλημάτων «ΔΑΝΙΟΛΟΣ», στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, θα δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να επισκεφθεί τα πλοία και το υποβρύχιο, περιηγούμενο στα εξωτερικά τους καταστρώματα, με τη συνοδεία μελών του πληρώματος, τα οποία θα παρουσιάζουν τα συστήματα και τις δυνατότητές τους.

Οι ώρες επισκεπτηρίου διαμορφώνονται ως εξής:

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026: 14:00 – 19:00

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026: 09:00 – 19:00

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026: 09:00 – 19:00

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026: 09:00 – 19:00

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026: 09:00 – 19:00
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

