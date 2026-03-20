Ανοίγουν για το κοινό πολεμικά πλοία και υποβρύχιο στον Πειραιά για την 25η Μαρτίου, οι ώρες επισκέψεων
Στο Λιμάνι του Πειραιά θα καταπλεύσουν από το Σάββατο 21 έως και την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 η φρεγάτα «ΛΗΜΝΟΣ», το υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» και το ταχύ περιπολικό κατευθυνομένων βλημάτων «ΔΑΝΙΟΛΟΣ», στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, θα δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να επισκεφθεί τα πλοία και το υποβρύχιο, περιηγούμενο στα εξωτερικά τους καταστρώματα, με τη συνοδεία μελών του πληρώματος, τα οποία θα παρουσιάζουν τα συστήματα και τις δυνατότητές τους.
Οι ώρες επισκεπτηρίου διαμορφώνονται ως εξής:
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026: 14:00 – 19:00
Κυριακή 22 Μαρτίου 2026: 09:00 – 19:00
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026: 09:00 – 19:00
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026: 09:00 – 19:00
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026: 09:00 – 19:00
