Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή για το 2026
Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή για το 2026
Oι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις, είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται
Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2026.
Οι αιτήσεις, που υποβλήθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία των μεταθέσεων Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν στις 4434 εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 2435(ποσοστό 54,92%).
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία των μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής τύπου ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ ανήλθαν σε 770 εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 370 (ποσοστό 48,05%).
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία των μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής τύπου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ανήλθαν σε 379 εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 102 (ποσοστό 26,91%).
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία για τις μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑ003 (τύπου ΚΩΦΩΝ-ΤΥΦΛΩΝ) ανήλθαν στις 121 εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 6 (ποσοστό 4,96 %).
Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται στις νέες τους θέσεις για ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2026.
Τα στελέχη εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.
Oι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις, είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2026 ΕΔΩ
Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Σχολεία Κωφών-Τυφλών, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. έτους 2026 ΕΔΩ
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2026 ΕΔΩ
Οι αιτήσεις, που υποβλήθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία των μεταθέσεων Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν στις 4434 εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 2435(ποσοστό 54,92%).
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία των μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής τύπου ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ ανήλθαν σε 770 εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 370 (ποσοστό 48,05%).
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία των μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής τύπου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ανήλθαν σε 379 εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 102 (ποσοστό 26,91%).
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία για τις μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑ003 (τύπου ΚΩΦΩΝ-ΤΥΦΛΩΝ) ανήλθαν στις 121 εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 6 (ποσοστό 4,96 %).
Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται στις νέες τους θέσεις για ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2026.
Τα στελέχη εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.
Oι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις, είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2026 ΕΔΩ
Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Σχολεία Κωφών-Τυφλών, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. έτους 2026 ΕΔΩ
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2026 ΕΔΩ
