Συνελήφθη άνδρας που προσποιούμενος τον λογιστή προσπάθησε να εξαπατήσει γυναίκα στην Πέλλα
Συνελήφθη άνδρας που προσποιούμενος τον λογιστή προσπάθησε να εξαπατήσει γυναίκα στην Πέλλα
Της παρουσίασε δήθεν πρόστιμο το οποίο θα μπορούσε να διαγραφεί με αντάλλαγμα μερικά... κοσμήματα
Ένας άνδρας συνελήφθη στην Πέλλα για προσπάθεια εξαπάτησης μιας γυναίκας.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, συνεργός του τηλεφώνησε στη γυναίκα προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι δήθεν της έχει επιβληθεί πρόστιμο ύψους έξι χιλιάδων ευρώ από την εφορία.
Προκειμένου να διαγραφεί το πρόστιμο, ζήτησε να παραδώσει σε συνεργάτη του κοσμήματα που είχε στο σπίτι ώστε να εκτιμηθούν.
Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών συνελήφθη ο άνδρας που προσήλθε να παραλάβει τα κοσμήματα και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο συνεργών του, που επέβαιναν σε όχημα που χρησιμοποιούσαν.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, συνεργός του τηλεφώνησε στη γυναίκα προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι δήθεν της έχει επιβληθεί πρόστιμο ύψους έξι χιλιάδων ευρώ από την εφορία.
Προκειμένου να διαγραφεί το πρόστιμο, ζήτησε να παραδώσει σε συνεργάτη του κοσμήματα που είχε στο σπίτι ώστε να εκτιμηθούν.
Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών συνελήφθη ο άνδρας που προσήλθε να παραλάβει τα κοσμήματα και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο συνεργών του, που επέβαιναν σε όχημα που χρησιμοποιούσαν.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
