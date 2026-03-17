Λεωφορείο με επτά μαθητές στη Ζάκυνθο συγκρούστηκε με ΙΧ, βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ζάκυνθος Τροχαίο Αυτοκίνητο Σύγκρουση

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου, ενώ στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβαινόντων στο λεωφορείο από την Πυροσβεστική

1 ΣΧΟΛΙΟ
Άγιο είχαν μαθητές στη Ζάκυνθο που επέβαιναν σε λεωφορείο το οποίο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το imerazante.gr, το λεωφορείο που μετέφερε επτά μαθητές και τέσσερις ενήλικες συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και βγήκε από τον δρόμο, πέφτοντας σε πέτρινο τοίχο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Ξηροκάστελλο, μετά το Αργάσι, στον δρόμο προς τον Βασιλικό.

Υπέστη ρήξη αορτής

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αρχικά ο οδηγός του αυτοκινήτου διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αορτής και κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στα Γιάννενα, προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση από θωρακοχειρουργό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του Ι.Χ. έχασε το έλεγχο του αυτοκινήτου, πιθανόν εξαιτίας της βροχής και της ταχύτητας που είχε αναπτύξει, και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε και κατάφερε να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση και τα χειρότερα, «ρίχνοντας» ουσιαστικά το όχημά του στο χαντάκι δίπλα στον δρόμο. Μάλιστα, οι επιβάτες του λεωφορείου αναγκάστηκαν να βγουν από την πλευρά του οδηγού, σπάζοντας το παράθυρό του.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ζάκυνθος | Σύγκρουση ΙΧ με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές στο Ξηροκάστελο

Κλείσιμο
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ παρόντες ήταν και αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι μαθητές που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης