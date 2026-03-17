Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.
Λεωφορείο με επτά μαθητές στη Ζάκυνθο συγκρούστηκε με ΙΧ, βίντεο και φωτογραφίες
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου, ενώ στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβαινόντων στο λεωφορείο από την Πυροσβεστική
Άγιο είχαν μαθητές στη Ζάκυνθο που επέβαιναν σε λεωφορείο το οποίο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το imerazante.gr, το λεωφορείο που μετέφερε επτά μαθητές και τέσσερις ενήλικες συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και βγήκε από τον δρόμο, πέφτοντας σε πέτρινο τοίχο.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Ξηροκάστελλο, μετά το Αργάσι, στον δρόμο προς τον Βασιλικό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του Ι.Χ. έχασε το έλεγχο του αυτοκινήτου, πιθανόν εξαιτίας της βροχής και της ταχύτητας που είχε αναπτύξει, και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε και κατάφερε να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση και τα χειρότερα, «ρίχνοντας» ουσιαστικά το όχημά του στο χαντάκι δίπλα στον δρόμο. Μάλιστα, οι επιβάτες του λεωφορείου αναγκάστηκαν να βγουν από την πλευρά του οδηγού, σπάζοντας το παράθυρό του.
Υπέστη ρήξη αορτήςΌπως αναφέρει η ΕΡΤ, αρχικά ο οδηγός του αυτοκινήτου διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αορτής και κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στα Γιάννενα, προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση από θωρακοχειρουργό.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ παρόντες ήταν και αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι μαθητές που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.
