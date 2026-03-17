Νεκρά ξεβράστηκαν χελώνα καρέτα καρέτα και κορμοράνος σε παραλία της Βούλας
Τα δύο ζώα εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση το ένα από το άλλο στην αμμουδιά εκεί που σκάει το κύμα της θάλασσας

Μία θλιβερή εικόνα αντίκρισαν το πρωί της Δευτέρας (16/3) όσοι βρέθηκαν στην παραλία της Βούλας, καθώς η θάλασσα ξέβρασε μία χελώνα καρέτα καρέτα και έναν κορμοράνο.

Όπως αναφέρει το irafina.gr, τα δύο ζώα βρέθηκαν νεκρά σε κοντινή απόσταση το ένα από το άλλο στην αμμουδιά εκεί που σκάει το κύμα της θάλασσας. 

Για το συγκεκριμένο περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρχές και ο σύλλογος για την προστασία της χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ» και θα διεξάγουν έρευνα για τα αίτια των θανάτων.

Σε περίπτωση εντοπισμού νεκρού ή τραυματισμένου ζώου οι πολίτες καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Λιμενικό Σώμα ή με οργανώσεις προστασίας ζώων προκειμένου να τηρηθεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο υγειονομικής ταφής ή περίθαλψης.
