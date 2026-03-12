Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Συνελήφθη 26χρονος στις Σέρρες που «πείραξε» τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και έκλεψε 500 λίτρα πετρελαίου
Συνελήφθη 26χρονος στις Σέρρες που «πείραξε» τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και έκλεψε 500 λίτρα πετρελαίου
Η παραβίαση διαπιστώθηκε σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, με τη συνδρομή της ΔΕΔΔΗΕ - Έκλεβε εργαλεία και πετρέλαιο από σπίτια
Στη σύλληψη 26χρονου στην περιοχή των Σερρών ο οποίος είχε παραβιάσει τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα την μειωμένη καταγραφή της προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμμανουήλ Παππά.
Η παραβίαση διαπιστώθηκε σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, με τη συνδρομή της ΔΕΔΔΗΕ. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το χρονικό διάστημα από τον περασμένο Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο, διέπραξε πέντε διαρρήξεις οικιών σε περιοχή των Σερρών, όπου σε δύο από αυτές αφαίρεσε ηλεκτρικά εργαλεία, διάφορα αντικείμενα και 500 λίτρα πετρελαίου.
Στην οικία του βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Επίσης στην οικία βρέθηκε και κατασχέθηκε μία κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή το 2023 από οικία σε περιοχή των Σερρών.
Η παραβίαση διαπιστώθηκε σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, με τη συνδρομή της ΔΕΔΔΗΕ. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το χρονικό διάστημα από τον περασμένο Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο, διέπραξε πέντε διαρρήξεις οικιών σε περιοχή των Σερρών, όπου σε δύο από αυτές αφαίρεσε ηλεκτρικά εργαλεία, διάφορα αντικείμενα και 500 λίτρα πετρελαίου.
Στην οικία του βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Επίσης στην οικία βρέθηκε και κατασχέθηκε μία κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή το 2023 από οικία σε περιοχή των Σερρών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα