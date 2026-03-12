Συνελήφθη 26χρονος στις Σέρρες που «πείραξε» τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και έκλεψε 500 λίτρα πετρελαίου

Η παραβίαση διαπιστώθηκε σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, με τη συνδρομή της ΔΕΔΔΗΕ - Έκλεβε εργαλεία και πετρέλαιο από σπίτια