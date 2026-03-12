Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Μείωση στις μεταναστευτικές ροές το 2026 παρά τις ανησυχίες για τη Λιβύη, τι δείχνουν τα στοιχεία
Μειωμένες σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2025 -«Έτοιμοι να λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή της έξαρσης», λένε πηγές του υπ. Μετανάστευσης
Σε διευκρινίσεις σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τις θαλάσσιες μεταναστευτικές ροές του 2026 δίνουν πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Όπως αναφέρουν οι αρμόδιες πηγές «για να μην αναφέρονται ανακριβείς αριθμοί επισημαίνουμε ότι παρά την έναρξη του πολέμου και την ανησυχητική κατάσταση στη Λιβύη λόγω της συσσώρευσης πληθυσμού στα παράλια της από 01.01.26 έως και 11.03.26 οι θαλάσσιες παράνομες αφίξεις ανέρχονται σε 3.848».
Μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι οι ροές το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ανέρχονταν σε 6.553, γεγονός που καταδεικνύει μείωση 41%.
«Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή της έξαρσης αυτών», καταλήγει το σχόλιο των πηγών του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
