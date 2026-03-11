Δύο πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων σήμερα από Ντουμπάι και Ντόχα
Δύο πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων σήμερα από Ντουμπάι και Ντόχα

Δυο πτήσεις επαναπατρισμού θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης και του υπουργείου Εξωτερικών.

Η πρώτη από το Ντουμπάι με εκτιμώμενη ώρα άφιξης στην Αθήνα στις 6 το απόγευμα με 503 άτομα (489 ενήλικοι και 14 παιδιά) και η δεύτερη από την Ντόχα, στην οποία θα επιβαίνουν 275 άτομα.
