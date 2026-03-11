Δύο πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων σήμερα από Ντουμπάι και Ντόχα
Δύο πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων σήμερα από Ντουμπάι και Ντόχα
778 Έλληνες αναμένεται να επιστρέψουν
Δυο πτήσεις επαναπατρισμού θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης και του υπουργείου Εξωτερικών.
Η πρώτη από το Ντουμπάι με εκτιμώμενη ώρα άφιξης στην Αθήνα στις 6 το απόγευμα με 503 άτομα (489 ενήλικοι και 14 παιδιά) και η δεύτερη από την Ντόχα, στην οποία θα επιβαίνουν 275 άτομα.
Η πρώτη από το Ντουμπάι με εκτιμώμενη ώρα άφιξης στην Αθήνα στις 6 το απόγευμα με 503 άτομα (489 ενήλικοι και 14 παιδιά) και η δεύτερη από την Ντόχα, στην οποία θα επιβαίνουν 275 άτομα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα